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"زوماتو" الهندية تستهدف جمع 1.3 مليار دولار من اكتتاب عام

جاك ما

"زوماتو" الهندية تستهدف جمع 1.3 مليار دولار من اكتتاب عام

تزيد قيمة الاكتتاب بنسبة 14% عن المبلغ الذي كانت تنوي جمعه سابقا

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دبي - العربية.نت

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طرحت شركة Zomato الهندية لتوصيل المأكولات المدعومة من مجموعة "النملة" التابعة لـ"جاك ما"، أسهمها للاكتتاب العام أمس بهدف جمع 1.3 مليار دولار.

وتزيد قيمة الاكتتاب بنسبة 14% عن المبلغ الذي كانت تنوي جمعه سابقا بسبب الطلب القوي.

وتلقت أسهم زوماتو 35 ضعفاً من الطلبات على أسهمها التي طرحت في بورصة بومباي للأوراق المالية من المستثمرين المؤسساتيين.

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وجمعت أكثر من 562 مليون دولار في الساعات الأولى من اليوم الأول من الاكتتاب، ما يعادل 45% مما تطمح الشركة لجمعه حتى الآن.

أوصى المصرفيون بتسعير سهم زوماتو ما بين 72 و76 روبية هندية أي ما بين 96 سنتا ودولار وسنتين للسهم، وهو أعلى من السعر الذي كان مقرراً سابقاً عند 94 إلى 97 سنتاً للسهم.

وإذا ما نجحت زوماتو في تحقيق هدف الاكتتاب وجمع 1.3 مليار دولار من الاكتتاب، سيصل تقييم الشركة إلى 8.6 مليار دولار.

جاء هذا الإقبال على أسهم زوماتو على الرغم من تحذيرات المحللين من تراكم خسائر الشركة وانخفاض إيراداتها بنسبة 23% لتصل إلى 283 مليون دولار، في السنة المالية التي انتهت في مارس من هذا العام.

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