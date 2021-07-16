ناطحات السحاب الأغلى عالمياً يتصدرها "برج الساعة" في مكة بـ15 مليار دولار

يُنظر إلى ناطحات السحاب على أنها رمز للتعبير الثقافي، حيث تتميز هذه المباني الهائلة بالتصاميم الحديثة والارتفاعات المذهلة، وعادة ما تكون هذه الأعاجيب المعمارية نتاجًا للتعاون بين المستثمرين والمهندسين المعماريين والبنائين.

وفي حين ارتفعت تكاليف بناء ناطحات السحاب على مدار العقد الماضي، فإن التسارع الأخير في النفقات انعكس في إنشاء أكبر برج ساعة في العالم بالمملكة العربية السعودية، مما خلق مسارًا حادًا لنفقات ناطحات السحاب المذهلة، وفق ما نشره موقع How Much الأميركي المتخصص في التصنيفات الاقتصادية.

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وفقاً لتصنيف أجراه الموقع فإن "أبراج البيت" في مكة المكرمة المعروفة أيضاً بـ"برج الساعة"، تقدمت الترتيب ضمن ناطحات السحاب الأعلى تكلفة، فيما حل برج خليفة في دبي الأطول عالمياً، في المرتبة الحادية عشرة.

كلف إنشاء "أبراج البيت" 15 مليار دولار، حيث تم الانتهاء من هذا المبنى في مكة المكرمة عام 2012، ويضم برج ساعة وفندقًا.

يليه في الترتيب من حيث تكلفة التشييد، برج مارينا باي ساند Marina Bay Sand في سنغافورة بكلفة بناء بلغت 5.7 مليار دولار، والذي تم الانتهاء منه عام 2010، وهو موطن لفنادق وإمبراطورية للبيع بالتجزئة.

في المرتبة الثالثة نجد منتجعات Wynn، في لاس فيغاس نيفادا بالولايات المتحدة، بتكلفة 4.1 مليار دولار، حيث تم الانتهاء من هذا المبنى في عام 2005 وهو أغلى فندق وكازينو في العالم.

رابعاً، يأتي The Cosmopolitan في لاس فيغاس نيفادا أيضاً، بتكلفة 3.9 مليار دولار، وتم تشييد هذا الفندق في عام 2010 وهو مكون من برجين يبلغ ارتفاع كل منهما 603 أقدام.

ويأتي خامساً مركز التجارة العالمي في الولايات المتحدة، بتكلفة بناء عند 3.8 مليار دولار، إذ يقف برج Freedom في مكان مركز التجارة العالمي السابق بمدينة نيويورك، ويضم أكبر مركز عقاري تجاري في الولايات المتحدة.

في المرتبة السادسة، نجد فندق البندقية The Venetian Hotel في الصين، بتكلفة 2.4 مليار دولار، وقد تم الانتهاء من هذا الفندق والكازينو في عام 2005 حيث تملكهما شركة "لاس فيغاس" التي لديها فندق شقيق في لاس فيغاس الأميركية.

في المرتبة السابعة، يأتي برج الأميرة The Princess Tower في دولة الإمارات العربية المتحدة، بتكلفة بناء بلغت 2.17 مليار دولار، وقد تم الانتهاء من هذا البرج السكني، الذي تم بناؤه في دبي عام 2012، وهو يحتل المرتبة 24 في قائمة أطول المباني في العالم.

أما Palazzo Casino في الولايات المتحدة فيحتل المرتبة الثامنة بتكلفة 2.05 مليار دولار. هذا الكازينو ذو الطراز الإيطالي هو أطول مبنى مكتمل في لاس فيغاس.

تاسعاً، يأتي برج Taipei 101 في تايوان الذي كلف 1.8 مليار دولار، وتم الانتهاء من بناء المبنى في عام 2004 في العاصمة التايوانية، وكان يُعرف سابقًا باسم مركز تايبيه المالي العالمي.

أما عاشراً فنجد برج London Glass Shard الذي بلغت تكلفة بنائه 1.5 مليار دولار، وهو ناطحة سحاب مكونة من 95 طابقًا اكتملت في لندن في عام 2012. وكان المبنى يُعرف سابقًا باسم برج لندن بريدج.

وخرج برج خليفة في دبي من قائمة العشرة، بتكلفة بناء بلغت 1.5 مليار دولار، والذي تم الانتهاء منه في عام 2009، وهو أطول مبنى في العالم.