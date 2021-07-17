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معركة بين بايدن وفيسبوك حول كورونا.. الرئيس الأميركي: يقتلون الناس

President Joe Biden delivers remarks at the White House, July 2, 2021. (Reuters)
بايدن
لقاح كورونا

معركة بين بايدن وفيسبوك حول كورونا.. الرئيس الأميركي: يقتلون الناس

أكّدت فيسبوك أنّ جهودها لإظهار الحقائق.. "تُنقذ الأرواح"

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واشنطن - رويترز، سان فرانسيسكو - فرانس برس 

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اتهم الرئيس الأميركي جو بايدن، الجمعة، مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك بأنها "تقتل الناس"، وذلك بعد أن واصل البيت الأبيض انتقاد الشركة لسماحها بنشر معلومات مضللة عن لقاحات فيروس كورونا على منصتها.

وقال بايدن للصحافيين لدى سؤاله عن المعلومات المضللة، ورسالته لمواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك: "إنها تقتل الناس. انظروا، الجائحة موجودة فحسب بين من لم يتلقوا اللقاحات. وهي تقتل الناس".

وفي وقت سابق، الجمعة، انتقدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، فيسبوك أيضا. وعلقت في إيجاز بالبيت الأبيض بأنها "شركة قطاع خاص".

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فيسبوك ترفض انتقادات بايدن

ومن جانبها، رفضت فيسبوك، الجمعة، الانتقادات التي وجّهها الرئيس الأميركي بايدن إلى وسائل التواصل الاجتماعي بأنّها "تقتل أشخاصا" من خلال سماحها بتداول معلومات مضلّلة حول كوفيد-19.

وأكّدت الشركة أنّ جهودها لإظهار الحقائق هي في الواقع "تُنقذ الأرواح"، موضحة في بيان ردّاً على بايدن إنّ "الاتّهامات غير المدعومة بحقائق لن تشتّت تركيزنا".

وذكرت الشركة أنّ "أكثر من ملياري شخص شاهدوا عبر فيسبوك معلومات موثوقة حول كوفيد-19 واللقاحات، أي أكثر من أيّ مكان آخر على الإنترنت"، مضيفاً "لقد استخدم أكثر من 3,3 ملايين أميركي أداتنا لمعرفة مكان وسبل الحصول على التطعيم".

وفي وقت تؤدّي متحوّرة دلتا إلى ارتفاع في عدد الإصابات، شدّد البيت الأبيض القلِق من تعثّر حملة التطعيم لهجته حيال مجموعات التكنولوجيا الكبرى، مطالباً إيّاها بأن تعمل بشكل أكبر على مكافحة المعلومات المضلّلة.

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