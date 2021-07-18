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شراء السائق أم تأجيره.. تسلا تطرح خيارا جديدا لعملائها للقيادة الذاتية

سيارة تسلا في أحد المعارض في الصين
تسلا
تسلا

شراء السائق أم تأجيره.. تسلا تطرح خيارا جديدا لعملائها للقيادة الذاتية

تسلا تطلق خدمة الاشتراك في برامج مساعدة السائق المتقدمة

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دبي - العربية.نت

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قالت تسلا يوم السبت إنها قدمت خياراً لبعض العملاء للاشتراك في برنامجها المتقدم لمساعدة السائق، والذي يطلق عليه اسم "قدرة القيادة الذاتية الكاملة" والمعروف اختصارا باسم FSD، مقابل 199 دولاراً شهرياً، بدلاً من دفع 10000 دولار مقدماً.

يأتي ذلك، بعد أن ذكرت تسلا في وقت سابق أن خدمة الاشتراك الخاصة بها ستولد إيرادات متكررة وتوسع قاعدة العملاء للحصول على ميزات باهظة الثمن بما في ذلك تغيير المسار على الطرق السريعة والمساعدة في ركن السيارات، وفقاً لما ذكرته "رويترز"، واطلعت عليه "العربية.نت".

لكن شركة صناعة السيارات الكهربائية الأميركية كررت يوم السبت أن الميزات الحالية "لا تجعل السيارة ذاتية القيادة"، مضيفة أنها "تتطلب سائقاً منتبهاً تماماً، ويده على عجلة القيادة". وقالت تسلا على موقعها على الإنترنت: "اشتراكات FSD متاحة حالياً للمركبات المؤهلة في الولايات المتحدة". وأضافت "تحقق من تطبيق تسلا الخاص بك للحصول على تحديثات حول التوافر في مناطق أخرى".

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بدوره، قال المدير المالي لشركة تسلا، زاتشاري كيرخورن، في أبريل إن خدمة الاشتراك المخطط لها ستحقق إيرادات متكررة للشركة، على الرغم من أن التدفقات النقدية لـ تسلا قد تشهد تراجعا لبعض الوقت على المدى القريب.

وستكون خدمة الاشتراك متاحة في المركبات المجهزة بكمبيوتر كامل القيادة الذاتية 3.0 أو أعلى. كما أخبرت العملاء أن الترقية إلى الأجهزة الجديدة ستكلف 1500 دولار.

وفشل برنامج القيادة الذاتية بدون عامل بشري، في مقابلة توقعات الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماس، والذي توقع في عام 2019، أن يكون الروبوت بدون سائق بشري متاحاً في بعض أسواق الولايات المتحدة في عام 2020. وفي مارس، أبلغت تسلا جهة تنظيمية في كاليفورنيا أنها قد لا تحقق تقنية القيادة الذاتية الكاملة بحلول نهاية هذا العام.

وتختبر تسلا برنامج القيادة الجديد شبه المستقل لشوارع المدينة وأصدرت الأسبوع الماضي تطبيق "FSD Beta v9" لعدد محدود من العملاء.

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