ارتفاع أسعار العقارات في وادي السيلكون الصيني 14% على أساس سنوي

انتعشت المبيعات العقارية في مدينة شينجن (شينزي) التي يطلق عليها وادي السيلكون الصيني، لتسجل ارتفاعاً بنسبة 14% في متوسط الأسعار خلال الأشهر الـ 12 الماضية.

وبلغ سعر المتر المربع الواحد في المدينة 13600 دولار، مقارنة بـ 11 ألف دولار سعر المتر المربع الواحد في سيليكون فالي.

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وترجع الطفرة الكبيرة بالأسعار إلى أن المناطق الاقتصادية الخاصة، التي تم إطلاقها في الصين في أواخر السبعينيات، كان لها أثر كبير في النهوض الاقتصادي السريع الذي شهدته البلاد على مدى العقود الثلاثة الماضية.

وتعد شينجن، أول منطقة اقتصادية خاصة في الصين خضعت، لعدة تحولات وكانت في البداية "مصنع العالم"، ثم أخذت لقب وادي السيليكون الصيني، وأطلقت عليها اليونسكو "مدينة التصميم الإبداعية" عام 2008.

ويمتلك واحد من كل أربعة أشخاص في شينجن عمله الخاص ما يجعلها المدينة الأكثر ريادة للأعمال في الصين بثلاثة ملايين شركة مسجلة.

وتتضمن الحوافز المقدمة في المدينة الصينية الحصول على مزايا ضريبية خاصة ومعاملة تفضيلية للاستثمار الأجنبي وسهولة ممارسة الأعمال التجارية، إذ تم تبسيط وتسريع عملية إنشاء شركة أو مصنع باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والرقمنة لتقليل الأعمال الورقية.

وكانت المدينة قد جذبت بشكل خاص المصممين ومن مختلف القطاعات، وفي عام 1982 أنشأت أول شركة تصميم في المدينة.

وبحلول عام 2016، كان هناك أكثر من 6000 شركة في مختلف تخصصات التصميم، من الصناعة إلى الأزياء.

وبادرت حكومة شنجن أيضا بمزيد من التخفيضات الضريبية في صناعة الأزياء لتنمية صناعة الملابس المحلية حول حي الموضة "Dalang" وتحويل الشعار على العلامة التجارية من صنع في شنجن إلى صمم في شنجن.

وتعد "نانشان" إحدى المقاطعات التسع في شينجن هي مسقط رأس بعض عمالقة التكنولوجيا في العالم، حيث أنشأت فيه Huawei أول مكتب لها، كما تبني شركة DJI المتخصصة بتصنيع المركبات الجوية التجارية بدون طيار مقرها الجديد.

كما أعلن مؤسس Tencent - وهي شركة صينية متخصصة في مجال الإنترنت والألعاب، عن المقر الجديد للشركة في منطقة ميناء داشانوان في شينجن، ويحمل المقر تصميما مستداما مستوحى من الطبيعة، وبدأ العمل على بنائه الشهر الماضي، بحجم مدينة ميدتاون مانهاتن على مليوني كيلو متراً مربعاً، وتبلغ تكلفته 5.7 مليار دولار، وهي أكبر من تكلفة المقر الرئيس لشركة أبل في كاليفورنيا عند 4.2 مليار دولار.

ونما الناتج المحلي الإجمالي لشينجن بـ 3% إلى 429 مليار دولار في عام 2020، مقارنة بنمو الاقتصاد الصيني ككل عند 2.3%.