أولمبياد طوكيو يخلق الجدل.. الراعي العالمي للحدث يدير ظهره

امتنعت شركة "تويوتا" عن بث إعلانات تلفزيونية في اليابان خلال دورة الألعاب الأولمبية، كما قررت عدم حضور رئيسها حفل الافتتاح مع تزايد المخاوف وسط تفشي وباء كورونا في البلاد قبل أيام فقط من انطلاق الفعاليات الرياضية.

يأتي قرار تويوتا، التي لا تزال الراعي العالمي للحدث، بعد انسحاب نجمة التنس الأميركية كوكو جوف بسبب إصابتها بـ Covid-19، ولأن اثنين من لاعبي كرة القدم من جنوب إفريقيا كانت نتيجة اختبارهم إيجابية في قرية الرياضيين.

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وأكد المتحدث باسم تويوتا شينو يامادا قرار عدم بث الإعلانات التجارية، وهو ما أوردته وكالة أنباء "كيودو" في وقت سابق. وقال يامادا إن عدم حضور رئيس الشركة أكيو تويودا حفل الافتتاح، يرجع جزئياً إلى عدم سماح المنظمين للجمهور بحضور الأحداث.

ستكون الألعاب التي ستبدأ يوم الجمعة، الأولى التي تقام بدون جمهور، فيما تكافح طوكيو في ظل زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا، مما دفع الحكومة إلى إعلان حالة الطوارئ الرابعة في العاصمة في وقت سابق من هذا الشهر. وقد سجلت المدينة 1410 إصابات جديدة يوم السبت، وهي أكبر حصيلة منذ 21 يناير.

هناك قلق متزايد بشأن انتشار عدوى فيروس كورونا بين الرياضيين والمدربين وغيرهم من الموظفين المرتبطين بالأولمبياد. وذكر مقال في المجلة الطبية الأسترالية أن استراتيجية اختبار الرياضيين اليومية قد لا تكون كافية للوقاية من العدوى.

وقالت المجلة: "من المقترح أن يجتمع جميع الرياضيين البالغ عددهم 11 ألف رياضي يوميًا في منطقة مخصصة في القرية للقيام بالاختبار، وهو أكثر من ذروة الاختبار اليومي النموذجي لعشرة آلاف شخص في طوكيو".

قال تاكا مسايا، المتحدث باسم أولمبياد طوكيو: "ما يمكنني قوله هو أن هؤلاء الشركاء والرعاة لا بد أنهم كانوا يكافحون من أجل دعم منافسات طوكيو 2020".

وأضاف مسايا في مؤتمر صحافي اليوم الاثنين، أن "هناك مشاعر عامة مختلطة تجاه الأولمبياد.. يجب أن يكون هناك قرار من قبل كل شركة فيما يتعلق بالكيفية التي ينبغي لها أن تكون قادرة على نقل رسائلهم إلى الجمهور العام من منظور الشركة".

وانتقد ماسايوشي سون، الملياردير الصيني المؤسس لمجموعة "سوفت بنك" و"علي بابا"، الدفع بإقامة الألعاب الأولمبية، بينما وصفها هيروشي ميكيتاني، الرئيس التنفيذي لشركة Rakuten للبيع بالتجزئة عبر الإنترنت، في مايو بـ "المهمة الانتحارية". فيما طالبت صحيفة "أساهي" الرائدة في اليابان بإلغاء المنافسات.