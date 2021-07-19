"بيتكوين" قد تبسط سيطرتها في هذا التاريخ

العملة المشفرة الأكثر تداولًا في العالم، سوف تتغلب على العملات الصادرة عن البنوك المركزية باعتبارها الشكل المهيمن على القطاع المالي في جميع أنحاء العالم، في غضون أقل من 30 عامًا، وفق ما أكدته لجنة من متخصصي التكنولوجيا المالية.

توقع 54% من 42 خبيراً في مجال التشفير شملهم استطلاع رأي أن ما يسمى بـ hyperbitcoinization - أو اللحظة التي تهيمن فيها عملة بيتكوين على التمويل العالمي - ستحدث بحلول عام 2050، وفقًا لتقرير صدر يوم الجمعة من Finder.com، وهو موقع متخصص في مقارنة التمويل الشخصي.

مادة اعلانية

ووفقاً لـ29% من المستطلعة آراؤهم، يمكن أن يحدث هذا في وقت أقرب، بحلول عام 2035.

يأتي هذا التوقع في وقت يتزايد الاهتمام بسوق العملات المشفرة بين المستثمرين المؤسساتيين والأفراد، بينما تدرس غالبية البنوك المركزية إنشاء عملات رقمية خاصة بها، بدءًا من البحث ووصولا إلى البرامج التجريبية.

يعتقد جوزيف راشينسكي، الخبير التقني والعالم المستقبلي في Thomson Reuters، بحسب ما جاء في تقرير Finder.com، أن بعض البلدان "ستستفيد من بيتكوين كعملة أساسية مع التداول الثابت وسهولة تحويل الأموال، وسيكون من المفيد لهم الانتقال إلى نموذج غير مصرفي متأصل في هذا النظام البيئي". ويتوقع أن تتجاوز عملة بيتكوين العملات الورقية بحلول عام 2025، عندما سيبلغ سعرها 150 ألف دولار.

أصبحت السلفادور أول دولة تتبنى عملة بيتكوين كعملة قانونية، وسيبدأ استخدامها رسمياً في سبتمبر بعد موافقة المشرعين على القرار في يونيو.

ويعتقد 55% من أعضاء لجنة الخبراء أن بيتكوين ستصبح العملة المفضلة في الدول النامية، حيث بات الفنزويليون يستخدمون العملة المشفرة كوسيلة للتغلب على التضخم المفرط الذي تعاني منه البلاد.

لكن 44% من 41 مشاركًا في الاستطلاع لا يعتقدون أن فرط تداول العملات المشفرة سيحدث. ومن بينهم لي سماليس، الأستاذ المشارك في جامعة غرب أستراليا.

قال سماليس: "في النهاية أعتقد أن بيتكوين (والعديد من أصول العملات المشفرة الأخرى) ستخسر أمام العملات الرقمية للبنوك المركزية حيث كثير منها سيبدأ العمل بحلول نهاية العقد".

أخبر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول المشرعين الأميركيين هذا الأسبوع، بأن العملات المشفرة قد فشلت في أن تصبح وسيلة دفع قابلة للتطبيق، وأن العملة الرقمية الرسمية للولايات المتحدة يمكن أن تقوض الحاجة إلى العملات المشفرة.

وقال باول إن ورقة بحثية حول ما إذا كان يتعين على الفيدرالي إنشاء عملة رقمية من المرجح أن تُنشر في سبتمبر.

وتستكشف 86% من البنوك المركزية مزايا وعيوب ما يعرف بـ CBDC أو العملات الرقمية للبنوك المركزية، وفقًا لمسح أجراه بنك التسويات الدولية لعام 2020.

بالنظر إلى سعر بيتكوين في عام 2021، قال 61% من الخبراء في استطلاع Finder.com إن سعر العملة المشفرة الأشهر مقيّم بأقل من قيمته الحالية. وفي المتوسط​، تتوقع اللجنة أن يرتفع سعر بيتكوين إلى 66000 دولار بحلول نهاية العام.

يذكر أن بيتكوين تم تداولها يوم الجمعة بأقل من 32000 دولار، وكانت في طريقها نحو أسوأ أداء أسبوعي منذ أكثر من شهر.

واستمرت أسعار العملات المشفرة في الانخفاض، اليوم الاثنين، مع تراجع أسعار بيتكوين بأكثر من 2% إلى 31590 دولاراً. وظلت أكبر عملة مشفرة في العالم عالقة في نطاق يتراوح بين حوالي 30 ألف دولار و 40 ألف دولار لأشهر بعد أن وصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق بالقرب من 65 ألف دولار منتصف أبريل.