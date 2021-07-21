65 مليار دولار من الأموال الأميركية تسيل لعاب "هواوي" الصينية

كثفت شركة Huawei "هواوي" الصينية من الإنفاق على جماعات الضغط في واشنطن في الربع الأخير، في وقت أدى الحظر الأميركي على معدات الشركة إلى استبعادها من المشاريع المليارية المرتبطة بخطط الكونغرس للإنفاق على البنية التحتية.

أنفقت هواوي 1.06 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2021، ارتفاعًا من 180 ألف دولار في الربع الأول من هذا العام، وفقًا للإفصاحات المقدمة يوم أمس الثلاثاء. وأدرجت الشركة مشاريع النطاق العريض والبنية التحتية كمصالح محددة، بالإضافة إلى التجارة وتدابير الخصوصية الرقمية.

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مدد الرئيس جو بايدن أمرًا تنفيذيًا لعام 2019 من سلفه دونالد ترمب، يحظر على الشركات الأميركية استخدام معدات الاتصالات التي تصنعها الشركات التي يُعتقد أنها تشكل خطرًا على الأمن القومي، بما في ذلك هواوي.

هذا يعني أن صانع المعدات التكنولوجية الصيني سيتم استبعاده من خطط لإنفاق 65 مليار دولار يعتزم الكونغرس تنفيذها لتوسيع الوصول إلى النطاق العريض كجزء من خطة البنية التحتية للحزبين البالغة 579 مليار دولار.

كما خصص الكونغرس العام الماضي 1.8 مليار دولار للمساعدة في إزالة واستبدال أي معدات تابعة لـ"هواوي" قيد الاستخدام حاليًا. وقد وافقت لجنة الاتصالات الفيدرالية على البرنامج في وقت سابق من هذا الشهر.