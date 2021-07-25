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العراق يوقع صفقة مع شركة توتال لتنفيذ مشاريع طاقة

وزارة النفط العراقية
وزارة النفط العراقية
طاقة

العراق يوقع صفقة مع شركة توتال لتنفيذ مشاريع طاقة

إنتاج 600 مليون قدم مكعبة من الغاز يومياً

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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قالت وكالة الأنباء العراقية، نقلاً عن المتحدث باسم الحكومة حسن ناظم، إن مجلس الوزراء وافق لوزارة النفط العراقية على توقيع اتفاق مع شركة توتال الفرنسية لتنفيذ مشاريع عملاقة من بينها إنتاج الغاز بطاقة 600 مليون قدم مكعبة في اليوم وتطوير حقل رطاوي.

وستقوم توتال، بعد توقيع الاتفاقية، ببناء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 1000 ميغاواط، كما ستبدأ العمل في تنفيذ مشروع ضخ مياه البحر العملاق الذي يهدف إلى زيادة إنتاج النفط لحقول النفط الجنوبية في البلاد.

يأتي ذلك بعد أن وقع العراق في مارس الماضي اتفاقا مع توتال بشأن هذه المشاريع وكان ينتظر موافقة مجلس الوزراء للمضي قدما في التوقيع النهائي، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

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وفي وقت سابق من هذا الشهر، كشف وزير النفط العراقي، إحسان عبد الجبار، عن تلقي عروض لإنشاء محطات كهرباء تعمل بالطاقة البديلة، فيما أشار إلى قرب دخول مشروع مصفى الفاو حيز التنفيذ، حيث تم إحالة مشروع مصفى الفاو إلى شركة "CNCEC" الصينية بعد تلقي العراق ضمانات ملزمة للتمويل من مؤسسة ساساك "SASAC" المملوكة للدولة الصينية.

وأكد أن "العراق يستهدف في خططه استثمارات أخرى للشركات الرائدة في قطاع الغاز الطبيعي المصاحب والحر، والسعي إلى إبرام العقود لمشاريع البنى التحتية لتصعيد الطاقات في إنتاج النفط الخام".

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