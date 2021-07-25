إيرباص تقترب من حسم أكبر صفقة طائرات إيطالية بـ 5.3 مليار دولار

ذكرت صحيفة "كورييري ديلا سيرا" اليوم الأحد أن شركة إيرباص إس إي هي المرشح المفضل للفوز بمناقصة بمليارات الدولارات لأسطول طائرات جديد لخليفة شركة أليطاليا الإيطالية المفلسة.

وقالت الصحيفة الإيطالية، نقلاً عن 3 مصادر في الصناعة على دراية بالأمر لم تذكر اسمها، إن التنفيذيين في شركة Italia Trasporto Aereo SpA، المعروفة باسم ITA، لم يتخذوا بعد قراراً نهائياً ويتحدثون أيضاً مع شركة بوينغ الأميركية Boeing.

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وعلى الرغم من تفضيل شركة إيرباص، إلا أن بوينغ يمكن أن تقدم "عرض بحزمة غير مسبوق بطائرات مخفضة بنسبة تصل إلى 70%، وفقاً لما نقلته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وأضافت الصحيفة الإيطالية أن العطاء تبلغ قيمته 5.3 مليار دولار وسيوفر 81 طائرة من الجيل الجديد في غضون 4 سنوات. وامتنع ممثلو شركتي إيرباص وبوينغ عن التعليق.

وتخطط ITA لبدء خدماتها في 15 أكتوبر بعد شهور من المحادثات مع مسؤولي المفوضية الأوروبية حول شروط الإصلاح والمساعدة الممنوحة سابقاً لشركة أليطاليا. حيث تواجه الشركة معركة شاقة لتأسيس نفسها بعد أن استغل المنافسون ذوو التكلفة المنخفضة الوباء وعملية إعادة الهيكلة الطويلة للاستيلاء على أجزاء من سوقها المحلي.