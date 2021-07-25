سوق الأسهم السعودية تقفز 1.4% بأولى الجلسات بعد عطلة العيد

ارتفعت سوق الأسهم السعودية بنسبة 1.36% خلال جلسة اليوم الأحد، أولى الجلسات بعد عطلة عيد الأضحى المبارك.

وربح مؤشر السوق الرئيسية "تاسي" 147 نقطة خلال التعاملات الصباحية ليرتفع إلى النقطة 10941، وكانت مكاسب السوق خلال جلسة اليوم وصلت 1.5%.

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وسجل تاسي أداء قويا منذ بداية العام حتى الآن، إذ ارتفع 2251.99 نقطة أو ما يعادل 25.92%.

وتصدر سهم "الأبحاث والإعلام" قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعا بنسبة 8.94%، ثم معادن بنسبة 5.45%، و"طباعة وتغليف" 4.78%.

في المقابل، جاء ساب للتكافل الأكثر انخفاضا بنسبة 2.21%، ثم "الأهلي ريت 1" بنسبة تراجع 2.05%، و"إكسترا" بنسبة 1.78%.

وتصدر سهم "كيمانول" قائمة الأسهم المتداولة من حيث الحجم والقيمة، إذ سجل 9.2 مليون سهم بقيمة 274.88 مليون ريال.

وصعد سهم "كيمانول" خلال التداولات بنسبة 3.45% إلى 29.95 ريال، وذلك بدعم إعلان أرباح الشركة بقيمة 90 مليون ريال خلال النصف الأول من 2021، مقابل خسائر 59.8 مليون ريال بالفترة المماثلة من العام 2020.

وفي مقابلة مع "العربية"، قال الرئيس التنفيذي للاستثمار في مضاء للاستثمار، ثامر السعيد، إن السوق السعودية تحاول أن تعوض فترة عطلة العشرة أيام الماضية.

وأضاف السعيد أن الأسبوع ما قبل إجازة العيد، كان هناك تردد كبير في أداء المؤشر تزامن ذلك مع دخول فترة الإعلان عن نتائج أعمال الشركات والحاجة إلى وجود نمو يضاهي النمو الذي سجله السوق منذ مارس 2020 حتى الآن.

وتابع الرئيس التنفيذي للاستثمار: "أن السوق شهد تذبذبا بعد تجاوز حاجز 11 ألف نقطة، وهل السوق يستطيع أن يكمل الصعود أم لا".

وأشار إلى أن السوق السعودي يحاول تعويض ما فاته ويتماشى مع الأسواق العالمية.

وكشف السعيد، أن 16 شركة مدرجة أعلنت عن نتائجها المالية بإجمالي أرباح 1.6 مليار ريال عن النصف الأول من العام الحالي، ولكن حجم النمو المطلوب الذي يحتاجه سوق الأسهم السعودية يبلغ ما بين 50% إلى 70% من الأرباح المجمعة للشركات المدرجة حتى يبرر وجوده عند مستوى 11 ألف نقطة وتجاوزه.

وأكد السعيد أن الأسواق دائما تستبق التعافي، والسوق السعودية تتفاعل مع نظيرتها العالمية، مشيرا إلى أن الأسواق العالمية تقفز بشكل كبير وتسجل مستويات قياسية جديدة، وبالتالي السوق السعودية ليست استثناء من حيث الارتفاع، خصوصا مع وجود ضيق في الخيارات الأخرى بتوجيه النقد بالنسبة للمستثمرين.

ولفت إلى أن هناك مقومات داعمة للمستثمرين تتضمن نقدا رخيصا من حيث التكلفة، وسيولة ضخمة موجودة بالأسواق، بجانب تعافٍ على الجانب الأساسي بالمبيعات والأرباح.

وقال الرئيس التنفيذي للاستثمار، إن السوق شهد توافد مجموعة جديدة من المستثمرين الأفراد، مضيفا "السوق قوي خلال العام الحالي. هناك تنوع في تواجد المستثمرين بين السوق المحلية والسوق الأميركية".

وأفاد "بأن السوق يتحرك بالزخم أكثر مما يتحرك بالأساسيات لأننا بالفعل تعافينا ولكن مازال السوق أمامه الكثير لتسجيل مزيد من التعافي".