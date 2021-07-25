غداً.. بدء تداول سهم "لوسيد" وأرباح قياسية لصندوق الاستثمارات السعودي

من المقرر تداول أسهم لوسيد موتورز Lucid Motors في بورصة ناسداك يوم الاثنين بعد أن تمت الموافقة على اندماج الشركة مع شركة الشيكات على بياض في المحاولة الثانية يوم الجمعة.

وأعلنت كلاً من لوسيد موتورز، وتشرتشيل كابيتال عن الصفقة في فبراير، وهي استثمار بنحو 4.5 مليار دولار في تمويل لشركة لوسيد.

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وتأمل شركة Churchill Capital Corp IV الأميركية البدء في بيع سيارة لوسيد أير، وهي سيارة سيدان كهربائية فاخرة جرت صناعتها في مصنع لوسيد في ولاية أريزونا، في النصف الثاني من هذا العام.

بدورها، قالت شركة لوسيد في بيان إن الشركة اضطرت إلى تمديد التصويت على الاندماج إلى يوم الجمعة من يوم الخميس بعد ما أسمته "عوامل فنية محددة للغاية" تتعلق بمراجعة ميثاقها والتمويل، وهو اقتراح يحتاج إلى أصوات إضافية.

وقالت الشركة إن الاندماج نفسه وافق عليه أكثر من 99% من المساهمين.

وسيمتلك صندوق الاستثمارات العامة السعودي أكثر من 60% من لوسيد، محققاً ربحاً يقارب 20 مليار دولار من استثماره البالغ 2.9 مليار دولار في لوسيد، وذلك بموجب تقديرات متوقعة لسعر السهم.