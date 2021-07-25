هل يضغط خفض التصنيف الائتماني للكويت على أداء البنوك؟

قال مدير شركة الأجيال القادمة للاستشارات، عيد الشهري، إن تخفيض التصنيف الائتماني للكويت لن يكون له تأثير على أداء البنوك المحلية لأن أسعار الفائدة حول العالم حاليا منخفضة.

وأضاف الشهري في مقابلة مع "العربية"، أن التصنيف الائتماني للكويت انخفض وبالتالي يترتب على ذلك ارتفاع الفائدة على الدولة وعلى المؤسسات المتعلقة بها، إلا أسعار الفائدة منخفضة لاسيما السندات الأميركية.

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وأشار إلى أن الأثر الإيجابي المتحقق بأرباح البنوك جاء بفضل انخفاض المخصصات وزيادة التمويل الإسلامي.

وأفاد الشهري بأنه يحب الأخذ بالاعتبار تخفيض البنوك لأقساط القروض بالربع الثاني من العام الماضي وتحملت حينها البنوك لخسائر جراء ذلك، وهو ما عالجته في الربع الثاني من العام الحالي، بالإضافة إلى أن تكلفة الودائع حاليا منخفضة جدا، قياسا على نفس الفترة من العام الماضي.

وحول ارتفاع بورصة الكويت بأولى جلسات الأسبوع، قال الشهري: "إن الارتفاع جاء نتيجة طبيعية للعودة من العطلة إذ يحتاج السوق إلى تعويض هذه الفترة سواء ارتفاعا أو انخفاضا حسب تحركات الأسواق.. وقد يكون لنتائج أرباح البنوك الأخيرة دور مساعد في ارتفاع مؤشرات بورصة الكويت".

وأشار الشهري إلى أن السوق نشطة في الفترة الحالية وتتداول الأسواق العالمية على مضاعفات ربحية عالية جدا، وأسواق المنطقة تحاول اللحاق بهذا التطور وترتفع كاستجابة لذلك.

ومع عودة فتح السفر للخارج مطلع أغسطس المقبل في الكويت، قال الشهري: "إن الخطورة من متحور دلتا على السوق الكويتي منخفضة بفضل ارتفاع نسبة التطعيمات للشعب فضلا عن أعداد الإصابات اليومية منخفضة وثابتة".