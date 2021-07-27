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سكان الصين تلقوا أكثر من 1.5 مليار جرعة لقاح ضد كورونا

لقاح الصين
لقاح الصين
لقاح كورونا

سكان الصين تلقوا أكثر من 1.5 مليار جرعة لقاح ضد كورونا

تلقى أكثر من 560 مليون مواطن صيني جرعتين

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دبي - العربية.نت

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اعتبارًا من 30 يونيو ، تلقى أكثر من 560 مليون مواطن صيني جرعتين من لقاح COVID-19، مما يعني أن 40% من سكان الصين قد تم تطعيمهم بالكامل ضد الفيروس، وفقًا لما قاله جاو فو، المدير العام للمركز الصيني للأمراض والوقاية منها.

قال جاو خلال الاجتماع السنوي الثالث والعشرين للجمعية الصينية للعلوم والتكنولوجيا اليوم الثلاثاء: "الآن، بدأنا برنامجنا للتلقيح الجماعي للنصف الأخير من العام".

واعتبارًا من 22 يوليو، قامت الصين بإعطاء أكثر من 1.5 مليار جرعة من لقاحات COVID-19، وفقًا للجنة الصحة الوطنية.

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وقال جاو أضاً إنه بحلول أوائل الأسبوع الماضي، تم تلقيح حوالي 26.3% من سكان العالم بجرعة واحدة على الأقل من لقاح COVID-19، بما مجموعه 3.66 مليار جرعة تم إعطاؤها على مستوى العالم، مع حوالي 30 مليون جرعة يتم إعطاؤها كل يوم. ومع ذلك، تلقى 1% فقط من الأشخاص في البلدان النامية جرعة واحدة على الأقل.

وأضاف: "لمواجهة المتغيرات الجديدة لفيروس كورونا، يجب أن تكون مشاركة لقاحات COVID-19 جزءًا من الحل حتى تتمكن جميع البلدان من الوصول إليها وتطعيم سكانها، مما يسمح لنا بوقف الانتقال العالمي للمرض.. إذا لم يشارك العالم لقاحه، فإن الفيروس سيشارك العالم"، وفق ما نقلته صحيفة China Daily.

قدمت الصين 500 مليون جرعة من لقاحات COVID-19 ومركزات لأكثر من 100 دولة ومنظمة دولية، حتى 12 يونيو، وهو ما يمثل سدس الإنتاج العالمي.

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