نايت فرانك: ارتفاع أسعار المنازل بدبي للربع الثاني على التوالي

قالت شركة الاستشارات نايت فرانك، اليوم الثلاثاء، إن أسعار العقارات السكنية في دبي ارتفعت في ربع السنة من أبريل إلى يونيو مع نمو الطلب عقب الجائحة، لكن متوسط الأسعار مازال أقل 26% عنه في أحدث ذروة للسوق قبل 6 سنوات.

من جانبه، قال رئيس أبحاث الشرق الأوسط في نايت فرانك، فيصل دوراني، إن متوسط أسعار الصفقات ارتفع نحو 1% في الربع الثاني من العام الجاري، إثر صعود نسبته 0.5% في الربع الأول.

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وتضفي الزيادة شيئا من الحيوية الجديدة على السوق العقارية التي منيت بهبوط حاد للأنشطة في ذروة الجائحة بعد أن عانت من تراجع على مدار 5 أعوام قبل ذلك.

وأشار إلى أن الزيادة البالغة 1% من أبريل إلى يونيو هي الأسرع في ربع سنة منذ صيف 2014. كما أبلغ دوراني أن مكاسب ملموسة لم تُسجل لربعين متتاليين منذ الربعين الأول والثاني من 2014.

وقال دوراني في تقرير "قوة الدفع التي بدأت تتكون في نهاية العام الماضي مستمرة ونرى ارتفاعا بطيئا لكن مطردا في قيم الصفقات".

وبدأ الإقبال على شراء العقارات الممتازة في دبي، مثل الفيلات الفارهة والشقق المطلة على الشاطئ، في الجزء الأخير من العام الماضي من مشترين يريدون مساحات أكبر خلال الجائحة، مستغلين انخفاض الأسعار لأقل مستوى في عشر سنوات فضلا عن تمويل ميسر وفتح الاقتصاد مبكرا رغم الوباء.

وقال دوراني: "أكبر انتعاش تشهده المنازل الأكبر حجما - الفيلات - إذ أن الأسعار الحالية أقل نحو 17% عن آخر ذروة للسوق قبل ستة أعوام" مقارنة بأسعار كانت تقل 26.3% عن الذرى السابقة في 2014-2015.

وكشفت المذكرة البحثية لـ نايت فرانك، أن 128 عقارا يتجاوز سعره 20 مليون درهم إماراتي (5.4 مليون دولار) بيع بين شهري يناير ويونيو 2021، وهو أعلى مستوى منذ 2015 حين بيع 137 عقارا.

وعلى الرغم من أن أسعار العقارات المميزة تشهد زيادة، يستمر فائض المعروض في الضغط على مبيعات الشقق وقيمتها في الإمارات.