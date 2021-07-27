نجيب ساويرس للعربية: نستهدف تمويلات في صندوق "لامنشا" بـ 400 مليون دولار

قال رئيس مجلس إدارة شركة "لامانشا" القابضة، نجيب ساويرس، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الثلاثاء، إن شركته منفتحة لإدخال مستثمرين آخرين في صندوق لامانشا، وتستهدف الحصول على تمويلات بين 300 مليون إلى 400 مليون دولار.

وأفاد بأن الخطة الاستثمارية تركز على شراء شركات متوسطة أو صغيرة الحجم ثم نقوم بمعالجة كل المشاكل التي تواجه هذه الشركات وندمجها في كيان أكبر بحيث يزيد رقم الإنتاج ونقلل المصاريف الإدارية ونعمل على تحسين المعدلات كلها.

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وأضاف أنه نتيجة لعملية الهيكلة للشركات ترتفع قيمة الشركات، موضحا أن هذا النهج الاستثماري هو المتبع في الاستثمار بشركتي إيفولوشن وإندفر.

وذكر أن رأس المال السوقي شركة إندفر ارتفع من 280 مليون دولار ببداية الاستثمار بها، إلى 7 مليارات دولار حاليا، كذلك شركة إيفولوشن ارتفعت قيمتها السوقية من 450 مليون دولار إلى 8 مليارات.

وأشار إلى أن السبب الرئيس لتحويل الشركة إلى صندوق وإدخال مستثمرين آخرين هو أن الاستثمار في الذهب يشكل جزءا كبيرا من حجم الثروة الكامل لعائلة ساويرس، مصيفا: "لدينا طموح للاستحواذ على شركات جديدة".

وحول المستثمر الذي ضخ 100 مليون دولار بالشركة، قال ساويرس: "ليس لدينا موافقة حتى نعلن عن هاويته".

وذكر أن الأبواب مفتوحة أمام المستثمرين لضخ أموالهم بالشركة، ونطمح في الوصول لاستثمارات مستهدف 300 و400 مليون دولار.

وكشف أن لامانشا تملك حصصا من 20% إلى 30% بشركات متعددة وهما 4 شركات، والميزة للمستثمر أنه يدخل في استثمارات مستقرة بالفعل ولا يدخل على وعاء فارغ، وبالتوازي نستهدف الدخول على مشاريع جديدة بالتوازي معها.

وقال رئيس مجلس الإدارة، إن هناك شركات مدرجة تعمل بتعدين الذهب تتراوح قيمتها من 200 مليون إلى 300 مليون دولار، هذه الشركات مكبلة بأعباء مالية كبيرة وهي في الأساس لا تملك سوى منجم واحد أو منجمين صغيرين، وبالتالي تكاليفها مرتفعة وربحيتها منخفضة.

ونوه إلى أن شركته تستهدف الاستحواذ على هذه الشركات التي تتواجد في نفس المحيط الجغرافي، ثم نتخلص من مجلس الإدارات الموجودة والإدارات المتكررة ونقلل التكاليف، مما يدعم الربحية في النهاية.



وبالنسبة لأهم المناطق التي تحوز على اهتمام "لامانشا"، ذكر ساويرس، أن التركيز على مصر لاسيما بعد إدخال تعديلات على قانون التعدين، مشيرا إلى الفوز بالتنقيب بـ9 مناطق في مصر وسننافس أيضا على الامتيازات الجديدة التي سيتم طرحها بالمستقبل.

وأوضح أن منظومة التعدين في مصر أصبحت معقولة، إلا أن هناك بعض التحفظات على القانون الحالي، لكن أقل بكثير من التحفظات السابقة قبل إجراء التعديلات.

وحول عرض إنديفر عام 2019 للاستحواذ على منجم السكري، قال إن القيمة السوقية لشركتنا كانت في حدود ملياري دولار، أما الآن تجاوزنا 7 مليارات دولار، لذلك نشتري شركة بـ2 مليار.. الشركة المالكة للمنجم لديها صعوبات وسعرها انخفض 60% عن قيمتها وقت التفاوض على الصفقة"، متابعاً: "لم نعد مهتمين بالاستحواذ على منجم "السكري".

وأفاد بأن أسعار الذهب متوقفة على تحركات سوق الأسهم ومؤشر التضخم وأسعار الفائدة، مضيفا أن هناك حالة من عدم اليقين بشأن هذه العوامل.

وتحدث ساويرس: "التضخم يساعد على صعود أسعار الذهب لأنه يعتبر ملاذا آمنا وارتفاع الفائدة يسبب تأثيرا سلبيا. وأتوقع أن يتداول الذهب بين 1800 دولار و2200 دولار للأونصة خلال الفترة المقبلة".