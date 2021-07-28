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أبرز توقعات صندوق النقد الدولي بشأن آفاق الاقتصاد العالمي

صندوق النقد

أبرز توقعات صندوق النقد الدولي بشأن آفاق الاقتصاد العالمي

أبقى صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي دون تغيير

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دبي - العربية.نت

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سلط التقرير الأخير لصندوق النقد الدولي حول آفاق الاقتصاد العالمي، الضوء على اتساع الفجوة في وتيرة التعافي الاقتصادي بين الدول بناء على توفر لقاحات كورونا.

حيث تتسع الفجوة بين الدول التي تحظى بمستويات جيدة من التلقيح وعلى رأسها الدول المتقدمة، وتلك الدول التي لا تزال تواجه زيادة في أعداد الإصابات وارتفاع في الوفيات مثل بعض الدول الناشئة.

مع ذلك حذر الصندوق أن حتى الدول التي أحرزت تقدما في التطعيم، ستبقى تواجه مخاطر موجات جديدة من متحورات الفيروس طالما أنه يواصل انتشاره في دول أخرى.

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وأبقى صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي دون تغيير مقارنة مع تقريره السابق في أبريل عند 6% هذا العام فيما رفع توقعات النمو للعام المقبل بنصف في المئة إلى 4.9% بدعم من توقعات النمو للدول المتقدمة وعلى رأسها الولايات المتحدة.

حيث رفع الصندوق توقعاته لنمو الاقتصادات المتقدمة بـ0.5% هذا العام إلى 5.6% و0.8% في 2022 إلى 4.4%.

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