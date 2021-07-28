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اتحاد الغرف السعودية يعتمد تشكيل مجلس الأعمال السعودي الإماراتي

السعودية والإمارات
السعودية والإمارات
اقتصاد السعودية

اتحاد الغرف السعودية يعتمد تشكيل مجلس الأعمال السعودي الإماراتي

الخالدي رئيساً والوبري والرويلي نائبين للدورة الحالية من المجلس

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

اعتمد اتحاد الغرف السعودية، تشكيل مجلس الأعمال السعودي الإماراتي للدورة 1442هـ - 1446هـ.

وأسفر الاجتماع الأول للجنة التنفيذية بمجلس الأعمال عن انتخاب عبد الحكيم الخالدي رئيساً، وعائض الوبري وماجد الرويلي نائبين لرئيس المجلس.

ويهدف مجلس الأعمال السعودي الإماراتي إلى تسهيل التفاعل المستمر بين قطاعي الأعمال السعودي والإماراتي وزيادة التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، إضافة إلى الاضطلاع بالعديد من الأنشطة التجارية والترويجية بشكل منهجي في مجال التجارة والاستثمار.

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وسيعمل مجلس الأعمال على تسهيل تبادل المعلومات بشأن الأوضاع الاقتصادية والسوق والفرص الاستثمارية المتاحة.

كما سيعمل على تعزيز الروابط والاتفاقات في قطاعات التعاون الاقتصادي والصناعي وتقديم المقترحات والدراسات للجهات المختصة في البلدين بغرض تحسين وتطوير التعاون الاقتصادي، إلى جانب تبادل زيارات الوفود التجارية وإقامة المعارض والفعاليات المختلفة.

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