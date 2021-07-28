تركيا تستأنف تجارة جعلت منها "مكبّ نفايات" أوروبا

ألغت تركيا حظرًا قصير الأمد على واردات بعض النفايات البلاستيكية، مما دفع جماعات حماية البيئة إلى التحذير من التهديد الذي تتعرض له الأراضي الزراعية وموارد الهواء والمياه في البلد الذي كان الوجهة الأولى للنفايات الأوروبية.

خففت السلطات القيود التي فرضت فقط في مايو على البولي إيثيلين، الموجود في المنتجات اليومية من أكياس البقالة إلى زجاجات المياه، وفقًا لمرسوم رسمي نُشر هذا الشهر بعد ضغوط مكثفة من قبل مجموعات صناعية.

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في السنوات الخمس التي سبقت الحظر، تلقت تركيا نفايات من أوروبا أكثر من أي بلد آخر. وفي حين أنه من المفترض أن تتم إعادة تدويرها في الغالب، أثارت صور القمامة المكدسة في الحقول في وقت سابق من هذا العام رد فعل عنيفًا، حيث اتهم المستوردون الأتراك بإلقاء آلاف الأطنان من القمامة بشكل غير قانوني.

قال نيهان تيميز أتاس، رئيس مشروع التنوع البيولوجي من منظمة السلام الأخضر المتوسطي لوكالة "بلومبرغ": "هذا تنازل هائل له تداعيات على البيئة.. لقد أكدت السلطات لنا أن الحظر على الواردات كان من المفترض أن يستمر".

تضاعفت 200 مرة

قفزت واردات تركيا من النفايات البلاستيكية ما يقرب من 200 مرة عن عام 2004، مع زيادة كبيرة في السنوات الأربع الماضية بعد أن أعلنت الصين أنها أوقفت هذه الممارسة. وصدرت المملكة المتحدة 210 آلاف طن من النفايات البلاستيكية إلى تركيا في عام 2020، بينما أرسلت ألمانيا 136 ألف طن.

تسمح الصفقة النموذجية للمستوردين بتلقي مزيج من البلاستيك القابل لإعادة التدوير، ونفايات أخرى لا قيمة لها. ويمكن أن تخفض الصفقة تكاليف المواد الخام لمنتجي البلاستيك الأتراك، لكنها تنقل مسؤولية إعادة التدوير من الدول الأوروبية، حيث يتم جمع النفايات، إلى تركيا.

تعد إزالة المواد الكيميائية غير المرغوب فيها من البلاستيك أمرًا صعبًا ومكلفًا، وتختار بعض الشركات حرق المواد بدلاً من ذلك.

تقول مجموعة أبحاث البلاستيك الدقيقة، وهي فريق من العلماء الأتراك يتتبعون صناعة إعادة التدوير، إنه تم الإبلاغ عن 68 حريقًا على الأقل في مصانع تركية في النصف الأول من هذا العام، ارتفاعًا من ثمانية في عام 2016 بأكمله.

الشركات التركية "تحصل على موادها الخام بسعر أرخص. والشركات الأوروبية تتخلص من نفاياتها"، هذا ما قال سيدات جوندوجدو، رئيس المجموعة، الذي أضاف أن أطنانًا من بقايا البلاستيك ينتهي بها الأمر ملقاة في تركيا.

تركيا الوجهة الأولى

وجدت دراسة أجراها الصندوق العالمي للطبيعة أن الساحل بالقرب من مدينة أضنة الجنوبية، هو أكثر الامتدادات تلوثًا في البحر الأبيض المتوسط ​​بأكمله، حيث يتسبب نهرا المدينة التوأم في 9٪ من التلوث البلاستيكي الذي يدخل البحر كل عام.

وتجادل الصناعة التركية بأن السماح بالاستيراد لا يعني بالضرورة التنازل عن المعايير البيئية. وقال يافوز إيروغلو ، رئيس PAGEV، وهي منظمة شاملة لشركات البلاستيك، إن الحكومة "شددت اللوائح المتعلقة بكيفية التعامل مع النفايات".

قال إيروغلو: "مع نظام تتبع الهاتف المحمول الجديد القائم على الرقائق، سيكون من الممكن معرفة الشركات التي تتلقى هذه الواردات".

وكانت الصين تتلقى نصف نفايات العالم القابلة لإعادة التدوير، لكنها صاغت قانوناً يحظر استيراد البلاستيك في عام 2017، ثم نفذته في العام التالي.

أدت هذه الخطوة إلى زيادة الصادرات إلى دول آسيوية بما في ذلك ماليزيا وبنغلاديش، مما أثار مخاوف تتعلق بالصحة العامة. واستجاب الاتحاد الأوروبي بوقف تصدير النفايات البلاستيكية إلى الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مما جعل تركيا وجهتها الأولى.