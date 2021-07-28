ذهب اليابان الأولمبي يقود صعود أسهم الرعاة

مع تفوق الفريق الأولمبي الياباني على جميع التوقعات في دورة ألعاب طوكيو حتى الآن، تشهد بعض الأسهم غير المتوقعة في الدولة المضيفة العديد من المكاسب.

وأدى حصد اليابان 11 ميدالية ذهبية إلى رفع كل شيء من أسهم العقارات إلى أسهم بائعي المأكولات البحرية الذين لديهم روابط ضعيفة مع أصحاب الميداليات، حيث ارتفعت أسهم شركة Park24 - مشغل لمشاركة السيارات ومواقف السيارات - بنسبة تزيد عن 6% هذا الأسبوع بعد أن فاز فريق الجودو الياباني بالميدالية الذهبية، حيث يعمل العديد من اللاعبين كموظفين في الشركة.

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وبعد خمسة أيام من بداية الألعاب الأولمبية، وجد اليابانيون أنفسهم على رأس جدول الميداليات، وفازوا بالفعل بميداليات ذهبية أكثر من أولمبياد لندن أو بكين، وهم في طريقهم لتصدر رقمهم القياسي من أولمبياد أثينا 2004. وقاد هذا النجاح المستثمرين الأفراد على وجه الخصوص إلى البحث عن زوايا جديدة للتداول، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ".

من جانبه، قال كبير استراتيجيي السوق في شركة سوميتومو ميتسوي دي إس أسيت مانجمنت، ماساهيرو إيتشيكاوا: "هذه الفترة هي وقت سهل لتحرك أسهم انتقائية، حيث يتطلع المستثمرون الأفراد إلى تحقيق مكاسب قصيرة الأجل".

الرعاة الرياضيون

ارتفعت شركة Colan Totte Co، الشركة المُدرجة حديثاً للسلع الصحية، بنسبة 23% يوم الاثنين. وهي ترعى لاعبة تنس الطاولة، ميما إيتو، التي شكلت مع جون ميزوتاني فريق تنس الطاولة الثنائي المختلط الذي أذهل العالم بفوزه على الصين في النهائي. وشهدت شركة Starts Corp وMizuno Corp اللتان ترعيان إيتو مكاسب هذا الأسبوع.

وقفزت أسهم شركة Morito Co، التي توزع معدات التزلج، بنسبة 12% في نفس اليوم بعد فوز اليابان بالميداليات الذهبية في الحدث. كما سارعت الشركة إلى إصدار بيان لبورصة طوكيو للأوراق المالية في اليوم التالي، لتسليط الضوء على مجموعة السلع للتزلج وركوب الأمواج.

وربما في أكثر المكاسب الانتهازية، ارتفعت أسهم شركة Hohsui Corp، وهي شركة بيع المأكولات البحرية المجمدة، لأعلى مستوى في عام تقريباً يوم الاثنين بعد أن ظهر شعارها بشكل بارز في خلفية احتفالات التزلج على الألواح التي عُرضت على شاشة التلفزيون في Ariake Urban Sports Park.