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شركة عربية ناشئة تقترب من الطرح بقيمة 1.5 مليار دولار

سويفل مصر
شركة سويفل
يونيكورن

شركة عربية ناشئة تقترب من الطرح بقيمة 1.5 مليار دولار

محمد بن راشد: من دبي شاب عشريني يؤسس شركة عالمية بأكثر من مليار دولار

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دبي - العربية.نت

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تخطط شركة سويفل Swvl الناشئة للاقتراب من إتمام صفقة اندماج مع شركة استحواذ ذات أغراض خاصة، بقيادة نسائية، لرفع قيمتها السوقية، حيث تسعى Swvl للاندماج مع شركة Queen’s Gambit وهي شركة استحواذ ذات أغراض خاصة، لرفع قيمة الشركة إلى حوالي 1.5 مليار دولار، وذلك استعدادا لطرحها للاكتتاب العام، بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال".

وشارك مصطفى قنديل في تأسيس Swvl في عام 2017، وهي شركة ناشئة تعمل بشكل أساسي في الشرق الأوسط وإفريقيا، وتقدم خدمة مشاركة الرحلات على وسائل النقل الجماعي، وتوفر الشركة تقنيات ومزايا تساعد على جعل تجربة العملاء أكثر راحة وأمانا، كما تستهدف الشركة فئة المستخدمين ممن يواجهون صعوبة في الحصول على وسيلة تنقل سهلة وغير مكلفة بشكل يومي، وتخطط الشركة بشكل عام للتوسع ليس فقط في أوروبا، ولكن في أميركا اللاتينية أيضا.

وكانت شركة استحواذ Queen’s Gambit قد جمعت 300 مليون دولار في يناير الماضي، وتستهدف الشركة، التي استُلهِم اسمها من حركة مناورة الملكة الافتتاحية للعبة الشطرنج، الاستثمار في الشركات التي تركز على أهداف التنمية المستدامة في مجالات الطاقة النظيفة، والرعاية الصحية، والتنقل، والصناعة، وغيرها.

من جانبه قال نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بتغريدة على تويتر: "مصطفى قنديل.. شاب عربي عمره 28 عاما، استطاع بناء شركة من دبي تتجاوز قيمتها مليار ونصف المليار دولار تم إدراجها اليوم عبر بورصة ناسداك، وشركة (SWVL) للحلول الذكية للنقل الجماعي والتي تعمل في الكثير من الدول، ومبروك يا مصطفى، وستبقى دبي منصة لجميع الشباب العربي الطامح للعالمية".

ومن المقرر أن يمول الشركة مستثمرون آخرون هم: Agility وLuxor Capital Group LP وZain Group، بمبلغ إضافي قدره 100 مليون دولار من خلال عملية الاستثمار الخاص في الأسهم العامة المعروفة اختصارا بـ PIPE.

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