.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

لهذا السبب.. تراجع سهم تسلا بعد تقرير الأرباح القوي

شركة تسلا
تسلا
تسلا

لهذا السبب.. تراجع سهم تسلا بعد تقرير الأرباح القوي

المحللين يرفعون تقديراتهم لأرباح العام إلى 4.48 دولار للسهم

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

اتجهت أسهم تسلا إلى الانخفاض بعد أن أعلنت الشركة عن نتائجها في الربع الثاني، على الرغم من تسجيل إيرادات بلغت 11.96 مليار دولار وأرباح قدرها 1.02 دولار للسهم، متجاوزةً تقديرات المحللين في كل من الأرباح والإيرادات.

وذكرت تسلا أن هامش ربح إجمالي السيارات لديها كان 28.4%، وهو ما كان أعلى من إجماع المحللين. فيما أشارت الشركة إلى أنها واجهت بعض المشكلات بسبب النقص العالمي في بعض المكونات، لكنها حافظت على هدفها متعدد السنوات لتحقيق معدل نمو سنوي بنسبة 50% في عمليات التسليم.

وعلى الرغم من أن تقرير نتائج الأعمال بدا قوياً، لكن سهم تسلا تعرض لضغط بيعي بجانب أسهم شركات السيارات الكهربائية الأخرى بسبب مخاوف بشأن زيادة الضغط التنظيمي في الصين، وفقاً لما ذكره موقع "ياهوو فاينانس"، واطلعت عليه "العربية.نت".

أسواق أوروبا مستقرة رغم قوة نتائج البنوك نبض السوق الأسهم الأوروبية أسواق أوروبا مستقرة رغم قوة نتائج البنوك

وأظهرت الصين مؤخراً أنها مستعدة لتطبيق قيود صارمة على الشركات الناجحة في مجال التعليم إذا اعتقدت أن أعمالها لا تتماشى تماماً مع أهداف الدولة، ويخشى المستثمرون من استمرار القمع التنظيمي في الصناعات الأخرى.

ما التالي بالنسبة لأسهم شركة تسلا؟

واجهت تسلا تبعات الحظ السيئ هذه المرة حيث تم إصدار تقريرها ربع السنوي القوي في وقت كان فيه السوق قلقاً بشأن الإجراءات التنظيمية في الصين، فيما ستظل أسهم تسلا حساسة للأخبار الواردة من الصين لأنها سوق مهم للغاية ولدى الشركة مصنع في شنغهاي.

وتراجعت تقديرات محللين وول ستريت لأرباح تسلا قليلاً في الأسابيع الأخيرة. في الوقت الحالي، يتوقع المحللون أن تسجل تسلا ربحاً قدره 4.48 دولاراً للسهم الواحد في عام 2021 و6.18 دولاراً للسهم الواحد في عام 2022، لذلك يتم تداول السهم عند مضاعف ربحية 104 مرة. ومن المرجح أن ترتفع تقديرات المحللين بعد صدور التقرير القوي، لكن تسلا ستظل شركة باهظة الثمن على أساس مضاعف الربحية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
بأسهل طريقة.. هكذا تحمّل مقاطع يوتيوب بهاتف آيفون بأسهل طريقة.. هكذا تحمّل مقاطع يوتيوب بهاتف آيفون
شاهد.. شاحنة تدهس عمالاً نائمين على جانب طريق بالهند شاهد.. شاحنة تدهس عمالاً نائمين على جانب طريق بالهند
الأكثر قراءة
جريمة جريمة "راقصة التجمع" بمصر.. كاميرات المراقبة تحل اللغز
بثت مقاطع خادشة.. الأمن المصري يضبط بثت مقاطع خادشة.. الأمن المصري يضبط "فتاة الهوهوز" وصديقها
السعودية: لا سفر لمن زار دولاً محظورة 3 سنوات السعودية: لا سفر لمن زار دولاً محظورة 3 سنوات
قاتل الكويتية فرح.. اعترافات صادمة وحكم بالحبس قاتل الكويتية فرح.. اعترافات صادمة وحكم بالحبس
احذر.. الإفراط في تناول هذا المشروب الشهير قد يضر الدماغ احذر.. الإفراط في تناول هذا المشروب الشهير قد يضر الدماغ
لمدة 12 عاماً.. مصري انتحل صفة طبيب ومارس المهنة لمدة 12 عاماً.. مصري انتحل صفة طبيب ومارس المهنة
قبل أن تذهب
آخر صناع القراقل في باكستان يكافح للحفاظ على حرفة الآباء من الاندثار
آخر صناع القراقل في باكستان يكافح للحفاظ على حرفة الآباء من الاندثار
اكتشف المزيد