"أبوظبي الإسلامي" للعربية: نتوقع نمواً قوياً لأعمال التجزئة المصرفية

ارتفعت أرباح مصرف أبوظبي الإسلامي الفصلية بأكثر من 57% لتصل إلى 500 مليون درهم.

وجاء ارتفاع النتائج في الربع الثاني على أساس سنوي، بدعم من ارتفاع إيرادات الأنشطة غير التمويلية وتراجع مخصصات خسائر الائتمان بنسبة 27% لتصل إلى 320 مليون درهم.

مادة اعلانية

وفي مقابلة مع "العربية"، كشف محمد عبد الباري الرئيس المالي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي، أن تغطية الانكشاف على ديون مجموعة "إن إم سي" في حدود 50%، في وقت لم يفصح البنك عن قيمة التغطية، لكنه أكد أنها من أعلى المعدلات في السوق المحلية.

كما أشار إلى قيام البنك بتسهيلات بمليار و700 مليون درهم تحت برنامج الدعم من المركزي، مضيفاً أنهم لا يتوقعون أي نتائج سلبية بعد توقف البرنامج الذي سبق أن مدده مصرف الإمارات المركزي.

وتوقع عبد الباري حدوث نمو على جميع الأصعدة، مشيراً إلى أن قطاع التجزئة المصرفية شهد تحسناً ملحوظاً منذ بداية العام، مع قاعدة عملاء بنحو مليون عميل، أما في قطاع الشركات فقال إن البنك زاد محفظة القطاع العام، متوقعاً ارتفاعاً تدريجياً مع عودة الثقة في الاقتصاد المحلي.