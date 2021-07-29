أسهم "باي بال" تتراجع بعد فشلها في تحقيق هدف الإيرادات

تراجعت أسهم شركة باي بال PayPal Holdings Inc في تعاملات نيويورك، بعد الإعلان عن إيرادات الربع الثاني التي لم ترق إلى تقديرات محللي وول ستريت.

يأتي ذلك على الرغم من ارتفاع الإيرادات بنسبة 17% لتصل إلى 6.24 مليار دولار، مخالفة لتقديرات بـ 6.27 مليار دولار وأقل من التوقعات التي حددتها الشركة قبل ثلاثة أشهر فقط.

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وقالت PayPal إنها تتوقع إيرادات في الربع الثالث تصل إلى 6.25 مليار دولار، والتي تأتي تحت متوسط تقديرات المحللين البالغة 6.45 مليار دولار التي جمعتها بلومبرغ، حيث تكافح الشركة من خسارة بسبب شركة إيباي EBay Inc، التي كانت تطرح نظام مدفوعات جديداً بعد أن قرر الاثنان إنهاء شراكتهما الطويلة.

وانخفضت أسهم الشركة بنسبة 18.5% إلى 286.35 دولار أمس.

وعلى الرغم من تحركات EBay، قالت PayPal إنها لا تزال تتوقع ارتفاع إيرادات العام بنسبة 18.5% تقريباً عند التكيف مع تقلبات العملات.

وعلى الرغم من تراجع الإيرادات، ارتفع إجمالي حجم مدفوعات الشركة بنسبة 40% إلى 311 مليار دولار في الربع الثاني، متجاوزاً تقديرات المحللين. وتجاوز 300 مليار دولار لأول مرة على الإطلاق في فترة ثلاثة أشهر.