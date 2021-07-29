جيه إل إل للعربية: 15 ألف وحدة سكنية يتوقع تسليمها بمصر حتى نهاية العام

قال مدير شركة جيه إل إل في مصر، أيمن سامي، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الخميس، إن عدد الوحدات المتوقعة تسليمها في سوق العقار المصري يُقدر بنحو 15 ألف وحدة حتى نهاية 2021.

وأضاف أيمن سامي، أن السوق السكني في مصر كان تحت ضغط خلال الفترة الماضية، بسبب القوة الشرائية، مع وجود نمو إيجابي في سعر البيع، وهو ما يعني أن الطلب انتقل إلى الشراء بدلاً من الإيجار، مع اتجاه الإيجارات للتراجع في الربع الثاني.

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وأوضح مدير شركة جيه إل إل في مصر، أن مبادرة التمويل العقاري الجديدة في مصر، ستزيد الطلب بالسوق، لاسيما أن المبادرة بدأت مع محدودي الدخل الأسبوع الحالي، وستبدأ خلال فترة قريبة لمتوسطي الدخل وهو ما ينشط الطلب تجاه المناطق الجديدة مثل العاصمة الإدارية لنقل أنشطة الدولة وتحتاج تلك المناطق لهذه النوعية من الوحدات.

في تقريرها الفصلي عن سوق العقارات في القاهرة، أشارت شركة JLL، إلى دخول 6 آلاف وحدة جديدة إلى السوق، ليرتفع الإجمالي إلى 218 ألف وحدة سكنية.

وشهدت أسعار البيع ثباتا نسبيا، فيما تراجع متوسط الإيجارات في منطقة القاهرة الجديدة بنسبة 2%.

وبالنسبة للعقارات المكتبية، شهدت السوق نموا للطلب على العقارات الفاخرة بسبب التحسن النسبي لنشاط الأعمال خلال الربع الثاني من العام الحالي.