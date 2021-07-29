هل تضغط اندماجات القطاع المصرفي السعودي على البنوك الصغيرة؟

قال مدير مركز زاد للاستشارات، حسين الرقيب، إن البنك السعودي للاستثمار "استثمار" حقق ارتفاعاً جيداً في أرباح الربع الثاني من 2021، على أساس سنوي، لكن على الرغم من الارتفاع الكبير في نتائج القطاع المصرفي بالنصف الأول من هذا العام، وتحقيق مستويات تمويل مرتفعة، لكن في نتائج "استثمار" أظهرت تراجع نسبة القروض والودائع 4% و6% على التوالي، وهو ما سيؤثر مستقبلا على نتائج البنك لأنه يعتمد بشكل كبير على نمو الودائع والإقراض ولا بد أن يبحث البنك أسباب ذلك، ومعالجتها لمواكبة النمو في القطاع المصرفي.

وأضاف في مقابلة مع "العربية"، اليوم الخميس، أن البنوك الصغيرة في السعودية قد تعاني مستقبلاً مع الاندماجات وتوسع البنوك الكبيرة في عمليات الإقراض، والمنافسة في الأسعار لأن البنوك الكبيرة لديها القدرة في النزول بالأسعار لمستويات متدنية، ولذلك يجب اندماج البنوك الصغيرة لمواكبة النمو العالي في القطاع المصرفي.

مادة اعلانية

بشأن نتائج شركة أسمنت اليمامة، قال الرقيب، إن هامش ربح أسمنت اليمامة ارتفع في الربع الأول من 2021 بنسبة 30% وفي الربع الثاني 38%، وبالمقارنة مع أسمنت ينبع البالغ هامش ربحها 17% في الربع الثاني من العام الجاري، فإن ذلك يعطي إشارة إلى استفادة أسمنت اليمامة من المصنع الجديد القائم على خفض التكلفة نظرا لاعتماد صناعة الأسمنت على تكلفة الوقود، ويبدو أن المصنع الجديد ساهم في خفض تلك التكلفة وهو ما ساهم بشكل كبير في ارتفاع هامش ربح أسمنت اليمامة.