إشارات قوية.. هل تعود بيتكوين لاختراق مستويات قياسية جديدة؟

تواجه عملة بيتكوين المشفرة اختبارًا تقنيًا صارمًا آخر، حيث تتطلع إلى مواصلة ارتفاعها الأخير، بعد أن قفزت بنحو 15٪ هذا الأسبوع لتصل لفترة وجيزة إلى مستوى 40 ألف دولار الهام.

قال محللو العملات المشفرة إن بيتكوين تواجه لحظة "افعل أو تموت"، إذ يمكن أن ترتفع بشكل حاد إذا تمكنت من الاحتفاظ بالمكاسب الأسبوعية القوية.

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ارتفعت أكبر عملة مشفرة في العالم بنحو 15٪ هذا الأسبوع حتى الآن حيث تخطت 40400 دولار يوم أمس الخميس، وفقًا لبيانات بلومبرغ، بعد تعليقات إيجابية من إيلون ماسك وشائعات بأن أمازون قد تقبل مدفوعات بالعملة المشفرة.

قال المحللون في بورصة كراكن Kraken للتشفير، إن الأسبوع الماضي كان "قوياً" وإن "تغيّر المعنويات على مستوى السوق يبدو أنه حوّل بعض المضاربين على الانخفاض إلى ثيران".

لكنهم أشاروا أيضاً إلى أن عملة بيتكوين ستحتاج إلى الصمود فوق المستوى النفسي الرئيسي البالغ 40 ألف دولار، حتى يشعر المستثمرون بالثقة في شراء المزيد من الوحدات ودفع السعر إلى الأعلى.

وأضاف المحللون في ملاحظة وفق ما نقله Business Insider: "تحسنت احتمالات تسجيل بيتكوين أعلى مستوى جديد على الإطلاق قبل نهاية العام".

شكلت بيتكوين حوالي 48٪ من إجمالي سوق التشفير يوم أمس الخميس، وفقًا لـ CoinMarketCap. وقال نيكولاوس بانيجيرتزوجلو ، خبير العملات المشفرة في جي بي مورغان، إن هيمنة بيتكوين التي تتجاوز 50٪ من شأنها أن تشير إلى أن زخمها يتراكم مرة أخرى.

قال المحللون أيضاً إن هناك إشارة صعودية أخرى تتمثل في حقيقة أن كمية بيتكوين في البورصات انخفضت بشكل حاد يوم الأربعاء، مما يشير إلى أن كبار المشترين ينقلون العملات المشفرة إلى التخزين.

مع ذلك، هناك مخاطر كبيرة على توقعات بيتكوين.. أحد العوامل الرئيسية هو التهديد بتشديد اللوائح.

وكانت السيناتورة الأميركية إليزابيث وارن ضغطت هذا الأسبوع من أجل فرض قواعد أكثر صرامة لحماية المستهلكين في سوق العملات المشفرة المتقلبة بشدة.

وكتبت إلى وزيرة الخزانة جانيت يلين لتقول إن مجلس مراقبة الاستقرار المالي في الولايات المتحدة، يجب أن "يتصرف بسرعة لاستخدام سلطته القانونية لمعالجة مخاطر العملات المشفرة وتنظيم السوق لضمان سلامة واستقرار المستهلكين ونظامنا المالي".