جيف بيزوس يخسر 13.5 مليار دولار بعد "خيبة أمل" أمازون

تسببت نتائج الربع الثاني لشركة أمازون والتي جاءت دون التوقعات في تدهور ثروة مؤسسها.

انخفضت القيمة الصافية لثروة جيف بيزوس بمقدار 13.5 مليار دولار بعد أن خالفت نتائج أمازون توقعات وول ستريت وأنذرت بنهاية موجة مبيعات التجزئة التي غذتها كورونا. أدى الانخفاض إلى محو 80% من مكاسب ثروته للعام.

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انخفضت أسهم أمازون بنسبة 7.2% إلى 3339.18 دولار في الساعة 9:53 صباحًا في نيويورك، مما أدى إلى خفض ثروة الرئيس التنفيذي السابق للشركة إلى 193.6 مليار دولار. إلا أنه لا يزال أغنى شخص في العالم، وفقًا لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات، متقدمًا بحوالي 8 مليارات دولار على إيلون ماسك مؤسس شركة تسلا للسيارات الكهربائبة.

وكان الأسبوع مختلطا لأغنى مليارديرات التكنولوجيا في أميركا. بينما عززت الأرباح شركة Alphabet Inc، الشركة الأم لشركة Google، صافي ثروة المؤسسين المشاركين سيرجي برين ولاري بيدج، فإن النتائج القوية من شركة Microsoft Corp. وFacebook Inc. لم تترجم إلى زيادة في الثروة لمساهميهم المليارديرات.

خسر مارك زوكربيرغ، الذي أمضى الأسبوع في الترويج لرؤيته لمستقبل فيسبوك، 5.4 مليار دولار يوم الخميس حيث انخفضت أسهم شركة الشبكات الاجتماعية بأكبر قدر خلال شهرين بسبب القلق بشأن النمو في مبيعات الإعلانات.

ووصلت أرباح أمازون إلى 15.12 دولار مقابل 12.30 دولار للسهم، وفقًا للمحللين الذين شملهم استطلاع رفينيتيف.

بينما بلغت الإيرادات 113.08 مليار دولار مقابل 115.2 مليار دولار متوقعة.

من ناحية أخرى، أعلنت أمازون عن ثاني أكبر عملية استحواذ في تاريخها خلال الربع الثاني.

وفي مايو، قالت أمازون إنها ستستحوذ على MGM Studios مقابل 8.45 مليار دولار، مما يتيح لها الوصول إلى منصة الأفلام والعروض التلفزيونية في استوديو هوليوود، بما في ذلك كتالوج جيمس بوند.

من المتوقع أن يكون للركيزة الأخرى لأعمال أمازون، وهي خدمات ويب أمازون، ربعًا قويًا آخر. من المتوقع أن تسجل AWS إيرادات بقيمة 14.2 مليار دولار لهذه الفترة، وفقًا لـ StreetAccount.