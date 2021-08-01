أثرياء العالم.. كيف تأثرت ثرواتهم بنتائج الشركات؟

على الرغم من الخسارة الكبيرة التي طاردت أثرى أثرياء العالم جيف بيزوس بسبب نتائج أعمال شركة "أمازون" التي جاءت مخيبة للآمال، لكنه ظل متربعاً على عرش قائمة أثرياء العالم.

وفق الأرقام والبيانات التي جمعتها "العربية.نت"، فقد ارتفعت ثروة أكبر 10 أثرياء في العالم بنسبة 15% بزيادة بلغت قيمتها 181.2 مليار دولار، وذلك بعدما قفزت ثرواتهم من مستوى 1199.8 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام الحالي إلى نحو 1381 مليار دولار في الوقت الحالي.

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لكن نتائج أعمال الشركات كان لها دور كبير في التأثير على صافي ثروات أثرياء العالم، حيث تراجعت ثروة جيف بيزوس من مستوى 207 مليارات دولار قبل إعلان نتائج الربع الثاني لشركة "أمازون" إلى مستوى 193 مليار دولار، وذلك خلال 24 ساعة فقط. لكن بالنسبة لصافي الربع الثاني، فقد سجلت ثروة "بيزوس" ارتفاعاً بنسبة 4.3% مضيفاً نحو 8 مليارات دولار إلى ثروته.

وفق نتائج أعمال الربع الثاني، فقد بلغت أرباح شركة "أمازون" نحو 15.12 دولار مقابل 12.30 دولار للسهم، وفقًا للمحللين الذين شملهم استطلاع "رفينيتيف". بينما بلغت الإيرادات 113.08 مليار دولار مقابل 115.2 مليار دولار كانت متوقعة.

إيلون ماسك يحتفظ بالمركز الثاني

في المركز الثاني بين أكبر 10 أثرياء في العالم جاء الملياردير الأميركي إيلون ماسك الذي أثار الكثير من الجدل خلال الفترة الماضية بعد تدخله بشكل متكرر في سوق العملات الرقمية. وتشير البيانات إلى أن ثروة "ماسك" ارتفعت بنسبة 10% رابحاً نحو 14 مليار دولار، وذلك بعدما قفزت ثروته من مستوى 171 مليار دولار في نهاية الربع الأول من العام 2021 إلى نحو 188 مليار دولار في الوقت الحالي.

وكانت ثروة "ماسك" قد تراجعت بقوة مع الخسائر التي طالته بسبب تدخله المتكرر في سوق العملات الرقمية، لكن النتائج القوية التي سجلتها شركة "تيسلا" عززت من موقعه وجعلته يحتفظ بلقب ثاني أثرياء العالم. حيث تشير البيانات التي جمعتها شركة "رفينيتيف"، إلى تمكن شركة "تسلا" من تحقيق أرباح تجاوزت 1.45 دولار لكل سهم، مقابل توقعات المحللين البالغة 98 سنتاً، بنسبة زيادة تبلغ نحو 67.5%. فيما بلغت الإيرادات الإجمالية للشركة نحو 11.96 مليار دولار، مقابل نحو 11.3 مليار دولار وفق توقعات المحليين، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 7% عن توقعات المحللين.

وحل الملياردير الفرنسي برنارد أرنولت في المركز الثالث، وشهدت ثروته ارتفاعاً بنسبة 37.3% خلال الربع الثاني من العام الحالي، حيث ربح نحو 47 مليار دولار لتقفز ثروته من مستوى 126 مليار دولار بنهاية الربع الأول إلى نحو 173 مليار دولار في الوقت الحالي.

رابعاً جاء الملياردير الأميركي بيل غيتس الذي سجلت ثروته ارتفاعاً بنسبة 7.8% رابحاً نحو 11 مليار دولار، وذلك بعدما ارتفعت ثروته من مستوى 141 مليار دولار في نهاية الربع الأول من العام الحالي إلى نحو 152 مليار دولار في الوقت الحالي.

وجاء الملياردير الأميركي مارك زكربيرغ، مؤسس شركة "فيسبوك" في المركز الخامس بين قائمة أكبر أثرياء العالم. وسجلت ثروته ارتفاعاً بنسبة 17.7% رابحاً 20 مليار دولار وذلك بعدما قفزت ثروته من مستوى 113 مليار دولار في نهاية الربع الأول إلى نحو 133 مليار دولار في الوقت الحالي.

في المركز السادس حل الملياردير الأميركي لاري بيغ، وسجلت ثروته ارتفاعاً بنسبة 23.7% ليربح خلال الربع الثاني من العام الحالي نحو 23.2 مليار دولار وذلك بعدما ارتفعت ثروته من مستوى 97.8 مليار دولار في نهاية الربع الأول إلى نحو 121 مليار دولار في الوقت الحالي.

سيرغي برين ربح 22.5 مليار دولار

وحل الملياردير الأميركي سيرغي برين في المركز السابع بعدما ربح نحو 22.5 مليار دولار خلال الربع الثاني لتقفز ثروته بنسبة 23.8% مرتفعة من مستوى 94.5 مليار دولار في نهاية الربع الأول من 2021 إلى نحو 117 مليار دولار في الوقت الحالي.

وفي المركز الثامن جاء الملياردير الأميركي ستيف بالمر، وسجلت ثروته ارتفاعاً بنسبة 16.4% رابحاً نحو 14.4 مليار دولار، حيث قفزت ثروته من مستوى 87.6 مليار دولار في نهاية الربع الأول من العام الحالي إلى نحو 102 مليار دولار في الوقت الحالي.

في المركز التاسع حل الملياردير الأميركي وارن بافيت، وسجلت ثروته ارتفاعاً بنسبة 2.7% ليربح خلال الربع الثاني من العام الحالي نحو 2.7 مليار دولار وذلك بعدما ارتفعت ثروته من مستوى 98.3 مليار دولار في نهاية الربع الأول إلى نحو 101 مليار دولار في الوقت الحالي.

بينما سجلت ثروت الملياردير الأميركي لاري إليسون ارتفاعاً بنسبة 18% رابحاً نحو 15.4 مليار دولار وذلك بعدما ارتفعت ثروته من مستوى 85.678.6 مليار دولار في نهاية الربع الأول إلى مستوى 101 مليار دولار في الوقت الحالي.