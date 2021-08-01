.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

ارتفاع صافي الأصول الأجنبية السعودية في يونيو بـ 34 مليار ريال

البنك المركزي السعودي ساما
البنك المركزي السعودي
اقتصاد السعودية

ارتفاع صافي الأصول الأجنبية السعودية في يونيو بـ 34 مليار ريال

الأصول الاحتياطية ترتفع إلى 1.67 تريليون ريال

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

ارتفع صافي الأصول الأجنبية للمملكة العربية السعودية 2% في يونيو، منتعشة بشكل طفيف من أدنى مستوى لها في أكثر من عقد، بدعم من ارتفاع أسعار النفط.

وزادت إجمالي الأصول الاحتياطية في البنك المركزي بقيمة 34 مليار ريال الشهر الماضي، وفقا للتقرير الشهري للبنك المركزي الذي صدر يوم السبت.

وكانت صافي الأصول الأجنبية قد تراجعت بشكل كبير في عام 2020 حيث أدى انخفاض الدخل النفطي إلى تحويل 150 مليار ريال تعادل 40 مليار دولار من الاحتياطيات إلى الصندوق السيادي للمملكة لتلبية خطة الاستثمار التي أعلنها ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.

بورصة مصر تقرر تطوير منهجية احتساب سعر إغلاق الأسهم أسواق المال البورصة المصرية بورصة مصر تقرر تطوير منهجية احتساب سعر إغلاق الأسهم

وبلغت صافي الأصول الأجنبية حتى نهاية يونيو، أكثر بقليل من 515 مليار ريال سعودي، مقابل 488.1 مليار ريال في مايو الماضي، بارتفاع 27 مليار ريال.

فيما ارتفع إجمالي الأصول الاحتياطية في البنك المركزي إلى 1.672 تريليون ريال بنهاية يونيو مقابل 1.639 تريليون ريال في الشهر السابق له.

ويتوقع معظم الاقتصاديين أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى زيادة ثروات أكبر مصدر للنفط الخام في العالم في الأشهر المقبلة، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ".

وبلغ متوسط سعر خام برنت أكثر من 73 دولاراً للبرميل في يونيو، مقارنة بـ 68 دولاراً في مايو و65 دولاراً في أبريل.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
عمره 1.8 مليون عام.. هذه مواصفات أول كلب صيد في أوروبا عمره 1.8 مليون عام.. هذه مواصفات أول كلب صيد في أوروبا
إذا كنت فاقداً للبصر ..هكذا يبدو تصفح إنستغرام! إذا كنت فاقداً للبصر ..هكذا يبدو تصفح إنستغرام!
الأكثر قراءة
طفل الخبز.. فيديو يثير الجدل بمواقع التواصل في مصر طفل الخبز.. فيديو يثير الجدل بمواقع التواصل في مصر
الصحة العالمية: متحور دلتا الصحة العالمية: متحور دلتا "تحذير" وهذا هو "الحل السحري الوحيد" لمكافحته
أفضل 10 أغذية لتحسين صحة الرئتين أفضل 10 أغذية لتحسين صحة الرئتين
يخفض الوزن ويعزز الهضم.. إذا عرفت فوائده ستضمه لعشائك يومياً يخفض الوزن ويعزز الهضم.. إذا عرفت فوائده ستضمه لعشائك يومياً
إثيوبيا: أكملنا الملء الثاني لسد النهضة بـ13.5 مليار.. وخبراء يردّون بمفاجأة! إثيوبيا: أكملنا الملء الثاني لسد النهضة بـ13.5 مليار.. وخبراء يردّون بمفاجأة!
وفاة الفنانة الكويتية انتصار الشراح وفاة الفنانة الكويتية انتصار الشراح
قبل أن تذهب
القضاء التونسي يتحرك ضد شخصيات بارزة بحركة النهضة
القضاء التونسي يتحرك ضد شخصيات بارزة بحركة النهضة
اكتشف المزيد