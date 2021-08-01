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غرامة ضخمة على شركة "زووم" لهذا السبب

زووم
شركة زووم
تكنولوجيا

غرامة ضخمة على شركة "زووم" لهذا السبب

زووم تسدد تعويضاً يصل إلى 25 دولاراً لكل مشترك في تسوية قضائية

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دبي - العربية.نت

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توصلت شركة زووم لخدمات الفيديو Zoom Video Communications، لاتفاق يحل الادعاءات التي أقامها مستهلكون على الشركة بشأن أمن التشفير، ومشاركة البيانات بشكل غير صحيح مع شركة فيسبوك.

واتهم أصحاب الدعوى شركة زووم، بتضليل المستهلكين، خاصة بعدما فشلت في حماية الاجتماعات الخاصة من التعطيل بسبب هجمات القرصنة المعروفة باسم "zoombombings"، وفقاً لأوراق الدعوى.

وستدفع الشركة في التسوية ما يصل إلى 25 دولاراً لمشتركي خدمات الدفع على تطبيق Zoom والمشمولين بدعوى جماعية، وما يصل إلى 15 دولاراً للأفراد أصحاب الاشتراكات في التطبيق وغير المشمولين في الدعوى.

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كما طُلب من الشركة تحسين ممارسات الخصوصية الخاصة بها.

على الجانب الآخر، كشف زووم في مايو الماضي، عن تطوير جديد للمنصة يشمل إقامة منصة جديدة افتراضية للأحداث والفعاليات التي تقام على تطبيق زووم تسمى Zoom Events، تسمح للمستخدمين ببناء مركز أحداث لإدارة ومشاركة الأحداث، وتخصيص التذاكر والتسجيل، والتحكم في الوصول إلى الفواتير، واستضافة الأحداث (المجانية والمدفوعة والأحداث لمرة واحدة أو سلسلة الأحداث)، وجمع الحاضرين معاً من خلال الشبكات المتكاملة، وتتبع إحصائيات الأحداث مثل الحضور والإيرادات.

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