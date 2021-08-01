.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

ليس في اللوجيستيات.. هيئة قناة السويس تكشف عن استثمار جديد

صورة جوية قناة السويس
صورة جوية لقناة السويس
قناة السويس

ليس في اللوجيستيات.. هيئة قناة السويس تكشف عن استثمار جديد

ربيع: الهيئة حريصة على تطوير وتحديث الشركات التابعة عبر الشراكة

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

شهد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الأحد، توقيع اتفاقية المساهمين بين شركة التمساح لبناء السفن، وشركتي هيلثي ميلك وهيلثي فاميلي، لتأسيس شركة مساهمة مصرية "شركة قناة السويس هيلثي للصناعات الغذائية" لتنفيذ الأعمال التجارية والمشروعات المرتبطة بالصناعات الغذائية.

وتهدف الشركة الجديدة إلى المشاركة في تنفيذ التوجيهات الرئاسية بتحقيق الأمن الغذائي وسد الفجوة الغذائية في البروتين الحيواني من خلال التوسع في نشاط تربية الماشية، لإنتاج السلالات والتسمين، وإنشاء مصانع اللحوم، ومصانع منتجات الألبان والعصائر ومحطات فرز وتجفيف الفاكهة.

من جانبه، أكد الفريق أسامة ربيع حرصه على توسيع نطاق العمل بالشركات التابعة للهيئة في إطار خطة التطوير والتحديث القائمة وتأسيس كيانات صناعية جديدة بالشراكة مع شركات وطنية خاصة لإضافة أنشطة جديدة يحتاجها السوق المصري في القطاعات المختلفة تساهم في توفير فرص عمل للشباب وتحقيق الاكتفاء الذاتي من منتجات وصناعات هامة لا غنى عنها.

فايزر وموديرنا ترفعان أسعار لقاحاتهما في أوروبا اقتصاد لقاح كورونا فايزر وموديرنا ترفعان أسعار لقاحاتهما في أوروبا

ووقع مذكرة التفاهم ممثل عن هيئة قناة السويس، رئيس مجلس إدارة شركة التمساح لبناء السفن، محمد سعيد، فيما وقع مصطفى لطفي عبد الله ممثلا عن شركة هيلثي ميلك، ومحمد مصطفى لطفي ممثلا عن شركة هيلثي فاميلي.

وكانت قناة السويس قد حققت إيرادات سنوية تاريخية خلال العام المالي 2020/2021 بلغت 5.84 مليار دولار مقابل 5.72 مليار دولار خلال العام المالي 2019/2020 بنسبة زيادة قدرها 2.2% بفارق 124.3 مليون دولار.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
عمره 1.8 مليون عام.. هذه مواصفات أول كلب صيد في أوروبا عمره 1.8 مليون عام.. هذه مواصفات أول كلب صيد في أوروبا
إذا كنت فاقداً للبصر ..هكذا يبدو تصفح إنستغرام! إذا كنت فاقداً للبصر ..هكذا يبدو تصفح إنستغرام!
الأكثر قراءة
طفل الخبز.. فيديو يثير الجدل بمواقع التواصل في مصر طفل الخبز.. فيديو يثير الجدل بمواقع التواصل في مصر
أفضل 10 أغذية لتحسين صحة الرئتين أفضل 10 أغذية لتحسين صحة الرئتين
الصحة العالمية: متحور دلتا الصحة العالمية: متحور دلتا "تحذير" وهذا هو "الحل السحري الوحيد" لمكافحته
يخفض الوزن ويعزز الهضم.. إذا عرفت فوائده ستضمه لعشائك يومياً يخفض الوزن ويعزز الهضم.. إذا عرفت فوائده ستضمه لعشائك يومياً
إثيوبيا: أكملنا الملء الثاني لسد النهضة بـ13.5 مليار.. وخبراء يردّون بمفاجأة! إثيوبيا: أكملنا الملء الثاني لسد النهضة بـ13.5 مليار.. وخبراء يردّون بمفاجأة!
السيسي يصادق على قانون فصل الإخوان من وظائفهم السيسي يصادق على قانون فصل الإخوان من وظائفهم
قبل أن تذهب
القضاء التونسي يتحرك ضد شخصيات بارزة بحركة النهضة
القضاء التونسي يتحرك ضد شخصيات بارزة بحركة النهضة
اكتشف المزيد