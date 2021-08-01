ليس في اللوجيستيات.. هيئة قناة السويس تكشف عن استثمار جديد

شهد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الأحد، توقيع اتفاقية المساهمين بين شركة التمساح لبناء السفن، وشركتي هيلثي ميلك وهيلثي فاميلي، لتأسيس شركة مساهمة مصرية "شركة قناة السويس هيلثي للصناعات الغذائية" لتنفيذ الأعمال التجارية والمشروعات المرتبطة بالصناعات الغذائية.

وتهدف الشركة الجديدة إلى المشاركة في تنفيذ التوجيهات الرئاسية بتحقيق الأمن الغذائي وسد الفجوة الغذائية في البروتين الحيواني من خلال التوسع في نشاط تربية الماشية، لإنتاج السلالات والتسمين، وإنشاء مصانع اللحوم، ومصانع منتجات الألبان والعصائر ومحطات فرز وتجفيف الفاكهة.

مادة اعلانية

من جانبه، أكد الفريق أسامة ربيع حرصه على توسيع نطاق العمل بالشركات التابعة للهيئة في إطار خطة التطوير والتحديث القائمة وتأسيس كيانات صناعية جديدة بالشراكة مع شركات وطنية خاصة لإضافة أنشطة جديدة يحتاجها السوق المصري في القطاعات المختلفة تساهم في توفير فرص عمل للشباب وتحقيق الاكتفاء الذاتي من منتجات وصناعات هامة لا غنى عنها.

ووقع مذكرة التفاهم ممثل عن هيئة قناة السويس، رئيس مجلس إدارة شركة التمساح لبناء السفن، محمد سعيد، فيما وقع مصطفى لطفي عبد الله ممثلا عن شركة هيلثي ميلك، ومحمد مصطفى لطفي ممثلا عن شركة هيلثي فاميلي.

وكانت قناة السويس قد حققت إيرادات سنوية تاريخية خلال العام المالي 2020/2021 بلغت 5.84 مليار دولار مقابل 5.72 مليار دولار خلال العام المالي 2019/2020 بنسبة زيادة قدرها 2.2% بفارق 124.3 مليون دولار.