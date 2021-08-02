شركة ناشئة قيمتها تتجاوز مليار دولار خلال عامين على تأسيسها

قامت شركة Matrixport، مشروع التمويل المشفر بقيادة الملياردير مؤسس شركة Bitmain Technologies، وو جيهان، بجمع رأس مال جديد من مستثمرين من بينهم DST Global وTiger Global، مما زاد من تقييم "ما قبل التمويل" إلى مليار دولار بعد عامين من تأسيسها.

ويشير مصطلح تقييم ما قبل التمويل pre money valuation، إلى قيمة الشركة قبل أن تتم جولة التمويل، حيث تختلف قيمة الشركة بعد جمعها للأموال من المستثمرين، وكثيراً ما يستخدم هذا المصطلح في شركات رأس المال الاستثماري والشركات الناشئة للتفرقة بين أسس التقييم.

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وقالت الشركة في بيان اليوم الاثنين إن جولة التمويل من السلسلة C كانت بقيادة DST Global وC Ventures وK3 Ventures مع مشاركين آخرين بما في ذلك Qiming Venture Partners وداعمين حاليين مثل IDG Capital وDragonfly Capital.

وكشف الرئيس التنفيذي جي يوي شنغ في مقابلة، أن الشركة الناشئة التي تتخذ من سنغافورة مقراً لها جمعت أكثر من 100 مليون دولار في الجولة مع شريحة ثانية قادمة.

وأضاف جي: "عملاؤنا هم بشكل أساسي أفراد ذوو ثروات عالية في العملات الرقمية ولديهم مجموعة واسعة من التوقعات بشأن المخاطر والعائد".

وتنتمي Matrixport إلى مجموعة من الشركات الناشئة التي تحاول جلب صيغة مألوفة من وول ستريت إلى عالم التشفير. حيث تقدم خدمات مالية مشفرة من الحفظ إلى التداول والمنتجات المهيكلة لعملاء المؤسسات والأفراد.

وقالت الشركة إنه اعتباراً من مارس من هذا العام، كان لديها أكثر من 10 مليارات دولار من أصول العملاء الخاضعة للإدارة والوصاية.

ووفقاً لـ جي، فإن الشركة تهدف إلى طرح أسهمها للاكتتاب العام في غضون 3 إلى 5 سنوات لتوفر للمستثمرين طريقة للتخارج.

فصل وو شركته الجديدة Matrixport، عن شركة Bitmain في عام 2019، بعد أن تعرضت أكبر شركة في العالم لمنصات تعدين بيتكوين لأزمة نقدية.

وفي يناير، استقال من منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة التي شارك في إنشائها قبل سبع سنوات، منهياً صراعاً استمر لسنوات على السلطة مع شريكه المؤسس ميكري زان.

ويشغل وو حالياً منصب رئيس مجلس إدارة Matrixport، مع شريكه جي.