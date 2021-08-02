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هذا ما يحدث خلال دقيقة واحدة على الإنترنت في العام 2021!

In this file photo taken on October 17, 2016 shows an employee typing on a computer keyboard at the headquarters of Internet security giant Kaspersky in Moscow. (AFP)
الإنترنت
تكنولوجيا

هذا ما يحدث خلال دقيقة واحدة على الإنترنت في العام 2021!

أكثر من 70 مليون رسالة عبر تطبيق واتساب في الدقيقة

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دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

يعكس العالم الرقمي، حالة فريدة من التطور السريع والتغييرات غير القابلة للتوقع، فهو عالم متواصل التطور السريع، حيث بات لا يحصى عدد التنزيلات والتحميلات، والمنشورات وعمليات البحث، والرسائل المرسلة والمستلمة، والاستماع والتدفق والتي تحدث كل دقيقة على شبكة الإنترنت العالمية.

ووفقاً للبيانات التي جمعتها Lori Lewis ونشرت على موقع AllAccess، فإن 60 ثانية على الويب في عام 2021 تتكون من أكثر من 500 ساعة من المحتوى الذي تم تحميله على YouTube، و695000 قصة تمت مشاركتها على إنستغرام وما يقرب من 70 مليون رسالة مرسلة عبر واتساب وفيسبوك ماسنجر.

وتحتوي دقيقة الإنترنت نفسها أيضاً على أكثر من مليوني تمريرة على Tinder إضافة إلى 1.6 مليون دولار يتم إنفاقها عبر الإنترنت.

كل هذا يحدث خلال دقيقة على الإنترنت
كل هذا يحدث خلال دقيقة على الإنترنت
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