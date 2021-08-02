"سكوير" تمضي في تنفيذ أكبر استحواذ في تاريخها بـ29 مليار دولار

وافقت شركة سكوير Square Inc، منصة المدفوعات الرقمية التي يقودها مؤسس تويتر، جاك دورسي، على شراء شركة أسترالية للتمويل الاستهلاكي والتي تعمل بنموذج اشتر الآن وادفع لاحقاً Buy Now Pay Later، والمعروفة باسم أفترباي Afterpay Ltd، مقابل 29 مليار دولار في أكبر عملية استحواذ لها على الإطلاق.

وقالت الشركتان في بيان، إن العرض قيم أسهم أفترباي عند 126.21 دولار أسترالي للسهم، أي أعلى بنسبة 31% من سعر إغلاق يوم الجمعة عند 96.66 دولار أسترالي. ومع ذلك، هذا أقل من أعلى مستوى في فبراير عند 158.47 دولار أسترالي في أفترباي.

مادة اعلانية

وترى سكوير أن مفهوم الشراء الآن والدفع لاحقاً يمثل فرصة للاستفادة من التحول بعيداً عن الائتمان التقليدي، خاصة بين المستهلكين الأصغر سناً، حيث قالت أمريتا أهوغا، المديرة المالية، إن الخطة هي أن تدمج سكوير، شركة أفترباي في كل من تطبيق Cash للمستهلكين، ومنتج البائع للشركات الصغيرة، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ".

وأضافت أهوغا أنه "مختلف تماماً عن نموذج الأعمال التقليدي لتمويل المستهلك"، واصفة "اشتر الآن، وادفع لاحقاً" على أنه "بديل" عن الائتمان التقليدي.

وقالت: "منذ أيام التأسيس، رأينا أنه من الأولويات الرئيسية لعملائنا، سواء كانوا تجاراً أو مستهلكين، أن يحصلوا على وصول سريع إلى الأموال"، لكنها رفضت التعليق حول ما إذا كانت سكوير ستقدم خيارات تمويل تقليدية أخرى، مثل بطاقة الائتمان.

تتيح أفترباي للمستهلكين شراء البضائع والخدمات عن طريق الائتمان والدفع لاحقاً، باستخدام سلسلة من الأقساط. ومن الشائع بشكل خاص بين المستهلكين الأصغر سناً - الذين قد لا يملكون بطاقة ائتمان - شراء الملابس ومنتجات التجميل والأدوات المنزلية، حيث لا توجد رسوم أو فوائد على القرض طالما أن الأشخاص يدفعون في الوقت المحدد، وفقاً لموقع أفترباي الإلكتروني.

وقال أهوجا إن الصفقة يجب أن تساعد أيضاً في تعزيز قاعدة المستخدمين الإجمالية لتطبيق Cash App من خلال إضافة 16 مليون مستخدم لـ"أفترباي" إلى قاعدة المستخدمين الحالية لـ Cash App والتي تبلغ 70 مليون مستخدم سنوياً.

بموجب الاتفاقية المقترحة، سينضم مؤسسو أفترباي والرئيسان التنفيذيان المشاركان أنتوني آيزن ونيك مولنار إلى Square، ويساعدان في قيادة الأعمال التجارية والمستهلكين في أفترباي كجزء من قسم البائعين والتطبيقات النقدية في Square.

وأطلقت سكوير مؤخراً عملياتها المصرفية، بما في ذلك الحسابات الجارية وحسابات التوفير للشركات الصغيرة، كما تقدم القروض. وتمنح إضافة أفترباي أيضاً شركة المدفوعات الرقمية فرصة للتوسع في مجال الإقراض الاستهلاكي، وهو ما لا تقدمه حالياً.

"الغرض المشترك"

قال دورسي في البيان: "سكوير وأفترباي لهما غرض مشترك.. لقد أنشأنا أعمالنا لجعل النظام المالي أكثر عدلاً وأكثر شمولاً وتسهيل إمكانية الوصول إليه، وقد أنشأت أفترباي علامة تجارية موثوقة تتماشى مع هذه المبادئ".

كما أعلنت سكوير عن أرباح إجمالية للربع الثاني بلغت 1.14 مليار دولار، بزيادة قدرها 91% على أساس سنوي. وقالت الشركة في بيان إن إجمالي حجم المدفوعات التي تمت معالجتها على منصة Square، زاد بنسبة 88% إلى 42.8 مليار دولار.

وبلغ إجمالي الإيرادات، بما في ذلك من بيتكوين، 4.68 مليار دولار، حيث بلغت عائدات بيتكوين وحدها 2.72 مليار دولار، وقد جاء أقل من تقدير المحللين البالغ 3.4 مليار دولار.

تأسست أفترباي في عام 2015 أي قبل ست سنوات فقط، ولديها الآن أكثر من 1300 موظف على مستوى العالم.

وأوصى مجلس إدارة شركة أفترباي، ومقرها ملبورن، بالإجماع المساهمين بقبول الصفقة، التي قالت الشركة إنه من المتوقع إغلاقها في الربع الأول من عام 2022.