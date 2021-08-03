أرباح "علي بابا" تتجاوز التوقعات.. ورد فعل غريب للسوق

تجاوزت أرباح السهم من علي بابا في الربع الأخير توقعات المحللين حتى مع عدم تحقيق الأرباح للتقديرات، حيث أعلنت شركة التجارة الإلكترونية الصينية العملاقة اليوم الثلاثاء، أنها ستزيد برنامج إعادة شراء الأسهم من 10 مليارات دولار إلى 15 مليار دولار.

وفشلت نتائج الأعمال في جذب المستثمرين، حيث انخفض السهم بنسبة 0.8% في تعاملات ما قبل السوق الأميركية، بعد أن ارتفعت أسهم علي بابا المدرجة في هونغ كونغ بنسبة 0.83% قبل إصدار الأرباح.

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ومثل نظيرتها أمازون في الولايات المتحدة، تُظهر أرباح شركة التجارة الإلكترونية الصينية العملاقة أن نمو الإيرادات بدأ في التباطؤ - من 64% على أساس سنوي في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2021 إلى 34% في الربع الأخير، وفقاً لما ذكره موقع "بارون"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وحققت "علي بابا" إيرادات بلغت 205.7 مليار يوان صيني (31.8 مليار دولار) في الأشهر الثلاثة حتى نهاية يونيو، والتي ذكرت الشركة أنها الربع المالي الأول من عام 2021. وكانت أرقام الإيرادات أقل من تقديرات المحللين التي كانت أقرب إلى 251 مليار يوان صيني. لتوافق آراء FactSet.

لقد كانت صورة أكثر إشراقاً للنتيجة النهائية، حيث بلغت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 48.6 مليار يوان، بانخفاض قدره 5% على أساس سنوي ولكن أعلى من 46.7 مليار يوان صيني متوقعة من محللين وول ستريت.

قال الرئيس التنفيذي لشركة علي بابا، دانييل تشانغ: "بالنسبة لربع يونيو، بلغ عدد المستهلكين النشطين سنوياً عبر نظام علي بابا البيئي 1.18 مليار، بزيادة قدرها 45 مليوناً عن ربع مارس، بما في ذلك 912 مليون مستهلك في الصين".

وأضاف تشانغ: "نحن نؤمن بنمو الاقتصاد الصيني وخلق قيمة طويلة الأجل لشركة علي بابا". "سنواصل تعزيز ميزتنا التكنولوجية في تحسين تجربة المستهلك ومساعدة عملاء مؤسستنا على تحقيق تحولات رقمية ناجحة".

كما أعلنت علي بابا أنها ستزيد حجم برنامج إعادة شراء الأسهم بنسبة 50%، ليصبح الأكبر في تاريخ الشركة، من 10 مليارات دولار إلى 15 مليار دولار.

وتأتي أرباح الشركة في وقت عصيب بالنسبة لعمالقة التكنولوجيا في الصين. تعرض القطاع لحملة تنظيمية اشتدت في الأسابيع الأخيرة، وتسببت في أكبر انخفاض شهري لشركات التكنولوجيا الصينية المدرجة في الولايات المتحدة منذ الأزمة المالية 2008-2009.