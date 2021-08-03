أكبر شركة ألعاب في العالم تضع خطة لمنع إدمان الأطفال على الألعاب

قادت شركة تينسنت هولدينغز، أسهم الصين للتراجع بعد أن شجبت وسائل الإعلام الحكومية الصينية إدمان الأطفال على ألعاب الفيديو، مما دفع الشركة إلى طرح خطة حظر للأطفال والقصر، خوفاً من أن تضع بكين أكبر شركة ألعاب في العالم نصب عينيها.

وانضمت الشركة الأكثر قيمة في الصين إلى قائمة من أسهم الشركة الأخرى التي تعرضت لهزات عنيفة بعد النقد الصحافي لأعمال الشركة، حيث تراجعت أسهم شركة نت إيز NetEase، وشركة نيكسون Nexon.

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ونقلت صحيفة إيكونوميك إنفورميشن ديلي عن أحد الطلاب قوله إن بعض زملائه في المدرسة لعبوا لعبة تينسنت المعروفة باسم Honor of Kings، لمدة 8 ساعات في اليوم وطالبوا بوجود ضوابط أكثر صرامة.

من جانبها، تعهدت شركة تينسنت بمزيد من الحد من وقت اللعب للقصر - إلى ساعة واحدة فقط خلال أيام الأسبوع وليس أكثر من ساعتين خلال الإجازات والعطلات.

كما تخطط الشركة لمنع عمليات الشراء داخل اللعبة لمن تقل أعمارهم عن 12 عاماً، وبشكل أكثر دراماتيكية، طرحت الشركة إمكانية قيام الصناعة بحظر الألعاب تماماً لمن تقل أعمارهم عن 12 عاماً، دون الخوض في التفاصيل.

وأثارت التطورات السريعة اليوم الثلاثاء المخاوف من أن بكين ستوجه انتباهها في المرة القادمة على ساحة محورية بالنسبة لعمالقة وسائل الإعلام من تينسنت إلى أبل، وهي النقطة التي قضت على أكثر من 1 تريليون دولار من القيمة السوقية.

انخفض سهم تينسنت بنسبة 11% اليوم الثلاثاء قبل تعويض بعض تلك الخسائر لينهي هبوطه بنسبة 6%. وتراجعت أسهم شركتي ناسبرز وبروسوس، في حين تراجعت أسهم شركتي نينتندو وكابكوم جنباً إلى جنب مع نيكسون في طوكيو. كما لدى العديد من مطوري الألعاب الأجانب صفقة ترخيص مع تينسنت للحصول على ألقابهم في الصين.

وفي الشهر الماضي فقط، قامت شركة تينسنت بتثبيت أنظمة التعرف على الوجه لألعاب معينة لمنع الأطفال من استخدام معرفات والديهم لشراء عناصر داخل اللعبة. وفي الربع الأخير من عام 2020، كان القاصرون الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً يمثلون 6% فقط من إجمالي عائدات الألعاب عبر الإنترنت في الصين.