.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

أكبر صندوق تقاعد في العالم يخفض وزن السندات الأميركية بمحفظته

Police officers display counterfeit U.S. dollar bills during a news conference in Lima October 14, 2015. (File photo: Reuters)
الخزانة الأميركية
ثروات

أكبر صندوق تقاعد في العالم يخفض وزن السندات الأميركية بمحفظته

مشتريات تزيد عن 52 مليار دولار في السندات الأوروبية

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

حقق صندوق استثمار معاشات التقاعد الحكومي الياباني GPIF انخفاضاً قياسياً في وزن سندات الخزانة في محفظته في العام المالي الماضي، حيث قادت الأصول الأكثر أماناً في العالم إلى عمليات بيع للديون العالمية.

وخفض GPIF، المعروف كأكبر صندوق معاشات تقاعدية في العالم، سندات الحكومة الأميركية وأذون الخزانة إلى 35% من حيازاتها من الديون الخارجية في 12 شهراً المنتهية في مارس، من 47% سابقاً، وفقاً لتحليل أجرته بلومبرغ لأحدث البيانات. فيما تمت زيادة استثمارات الصندوق الياباني في الديون السيادية الأوروبية.

وتأتي إعادة التوازن بعد أكثر من عام في خطة استثمار جديدة تقلل الاعتماد على سندات الحكومة اليابانية وتحول التركيز نحو الأسهم ذات العائد المرتفع والديون الخارجية. بينما يقدم GPIF القليل من التعليقات على التغييرات السنوية في محافظه الاستثمارية، حتى التعديلات الصغيرة يتردد صداها في الأسواق العالمية نظراً لإجمالي استثماراتها التي تبلغ حوالي 1.7 تريليون دولار.

الخزانة الأميركية في مأزق.. سباق مع الزمن لتجنب التخلف عن سداد الديون اقتصاد اقتصاد أميركا الخزانة الأميركية في مأزق.. سباق مع الزمن لتجنب التخلف عن سداد الديون

وقال GPIF في تقريره السنوي إنه عدل التخصيصات لتقليل الانحرافات عن المعايير. حيث اقترح بعض الاستراتيجيين أن عملاق التقاعد ربما سعى لتقليص سندات الخزانة بسبب فترة طويلة من ضعف الأداء. وقال آخرون إن هذا قد يكون عرضياً لأنه تحرك لتقليل المخاطر من خلال مواءمة الأوزان مع المؤشرات العالمية.

ومهما كانت الدوافع، فقد حقق صندوق التقاعد الياباني عائداً بنسبة 7.1% على الديون الخارجية في العام المالي الماضي، مقابل 5.4% لمؤشر السندات الحكومية العالمية التابع لمؤشر FTSE Russell باستثناء اليابان، ويمثل ذلك أقوى نتيجة في 4 سنوات مقابل المعيار.

على الجانب الآخر زادت مخصصات GPIF للسندات الفرنسية والإيطالية والألمانية والمملكة المتحدة بنسبة 1.7% على الأقل في 12 شهراً حتى مارس. ووجد تحليل بلومبيرغ أن إجمالي مشتريات هذه الأوراق المالية بلغ 52 مليار دولار بعد تعديل التقلبات في أسعار الصرف وأسعار السندات.

وفي إطار خطته الاستثمارية الخمسية التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل 2020، يهدف صندوق التقاعد الياباني إلى تقسيم محفظته بالتساوي بين الأسهم والسندات، مع تقسيم هاتين الفئتين من الأصول بالتساوي بين الأسواق المحلية والأجنبية. سندات الحكومة اليابانية كان وزنها 35% من إجمالي الاستثمارات.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
كوفيد طويل المدى.. الصحة العالمية تحدد الأعراض الثلاثة الأبرز كوفيد طويل المدى.. الصحة العالمية تحدد الأعراض الثلاثة الأبرز
تنتشر كالنار في الهشيم.. سلالة دلتا تحت المجهر! تنتشر كالنار في الهشيم.. سلالة دلتا تحت المجهر!
الأكثر قراءة
حزن بمواقع التواصل.. وفاة 3 أطباء شباب فجأة في مصر حزن بمواقع التواصل.. وفاة 3 أطباء شباب فجأة في مصر
بناية جديدة تميل بشكل مرعب في مصر.. والجيران يستغيثون بناية جديدة تميل بشكل مرعب في مصر.. والجيران يستغيثون
الأردن.. هبوط اضطراري لطائرة وإجلاء ركاب بمطار الملكة علياء الأردن.. هبوط اضطراري لطائرة وإجلاء ركاب بمطار الملكة علياء
ثمرة الأفوكادو.. هذه أبرز فائدة لها لم نعرفها من قبل! ثمرة الأفوكادو.. هذه أبرز فائدة لها لم نعرفها من قبل!
هل تحتاج دلال عبدالعزيز لزراعة رئة؟.. زوج ابنتها يرد هل تحتاج دلال عبدالعزيز لزراعة رئة؟.. زوج ابنتها يرد
السودان: منسوب النيل في الخرطوم يقترب جدا من الفيضان السودان: منسوب النيل في الخرطوم يقترب جدا من الفيضان
قبل أن تذهب
المتحور دلتا يعيد الصين إلى المربع "صفر".. كيف؟
المتحور دلتا يعيد الصين إلى المربع "صفر".. كيف؟
اكتشف المزيد