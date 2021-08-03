.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

لماذا لا تطرح الشركات العائلية أسهمها في الأسواق؟

سوق السعودية

لماذا لا تطرح الشركات العائلية أسهمها في الأسواق؟

لا يزال من الصعب إقناع الشركات العائلية للانضمام إلى السوق

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قال الرئيس التنفيذي لتقنيات مكيال المالية، هشام أبو جامع، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الثلاثاء، إن سوق الأسهم السعودية قادر على استيعاب المزيد من الشركات للإدراج وطرح أسهمها، مع وجود شركات كبيرة تستحوذ على جزء كبير جداً من الاقتصاد السعودي غير مدرجة، لا سيما الشركات العائلية، وهو ما يمثل عاملا أكبر لزيادة عدد الشركات المدرجة مستقبلاً، مع حاجة السوق إلى شركات ذات طابع جديد.

وأضاف أبو جامع، أنه لا يزال من الصعب إقناع الشركات العائلية للانضمام إلى السوق نظرا لاستحواذ أغلبها على وكالات تحقق أرباحا خيالية لها، في حين أن الوكالات غير مرغوب فيها من جانب المستثمرين بالسوق، تخوفا من عدم استمرار الوكالة، لا سيما مع فتح الاقتصاد السعودي ورؤية 2030 التي تعمل على جذب الشركات الأجنبية إلى السوق.

أوضح الرئيس التنفيذي لتقنيات مكيال المالية، أنه ربما في حال تخفيض نسبة الطرح بسوق الأسهم السعودية من 30% إلى 10% لتلك الشركات الكبيرة والعائلية يجذبهم للإدراج.

تقرير: الثروات المالية في الخليج تصل إلى 2.7 تريليون دولار بحلول 2025 اقتصاد اقتصاد الخليج تقرير: الثروات المالية في الخليج تصل إلى 2.7 تريليون دولار بحلول 2025

وأشار إلى أن السوق السعودي مهم جدا في المنطقة ويشكل نسبة مهمة من الأسواق الناشئة والصناديق المعتمدة على المؤشرات في الطرح، لا فتاً إلى أنه ربما تقييم السوق المرتفع لبعض الشركات المدرجة لا يجذب بعض الاستثمارات.

وأكد هشام أبو جامع، على أن لوائح الحوكمة في سوق السعودية من أعلى اللوائح عالمياً ومعظم بنودها مطبقة في الشركات، مشيراً إلى أن الاستثناءات إن وجدت تكون في الشركات الصغيرة، وتعاقبها هيئة سوق المال على ذلك، ونحو 70% من حجم السوق تطبق فيه الحوكمة بشكل مرتفع، ولا يمكن تسريب معلوماتها إلى الخارج، ودائما هيئة السوق المالية منتبهة للشركات غير المطبقة للحوكمة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
كوفيد طويل المدى.. الصحة العالمية تحدد الأعراض الثلاثة الأبرز كوفيد طويل المدى.. الصحة العالمية تحدد الأعراض الثلاثة الأبرز
تنتشر كالنار في الهشيم.. سلالة دلتا تحت المجهر! تنتشر كالنار في الهشيم.. سلالة دلتا تحت المجهر!
الأكثر قراءة
حزن بمواقع التواصل.. وفاة 3 أطباء شباب فجأة في مصر حزن بمواقع التواصل.. وفاة 3 أطباء شباب فجأة في مصر
بناية جديدة تميل بشكل مرعب في مصر.. والجيران يستغيثون بناية جديدة تميل بشكل مرعب في مصر.. والجيران يستغيثون
الأردن.. هبوط اضطراري لطائرة وإجلاء ركاب بمطار الملكة علياء الأردن.. هبوط اضطراري لطائرة وإجلاء ركاب بمطار الملكة علياء
ثمرة الأفوكادو.. هذه أبرز فائدة لها لم نعرفها من قبل! ثمرة الأفوكادو.. هذه أبرز فائدة لها لم نعرفها من قبل!
هل تحتاج دلال عبدالعزيز لزراعة رئة؟.. زوج ابنتها يرد هل تحتاج دلال عبدالعزيز لزراعة رئة؟.. زوج ابنتها يرد
السودان: منسوب النيل في الخرطوم يقترب جدا من الفيضان السودان: منسوب النيل في الخرطوم يقترب جدا من الفيضان
قبل أن تذهب
المتحور دلتا يعيد الصين إلى المربع "صفر".. كيف؟
المتحور دلتا يعيد الصين إلى المربع "صفر".. كيف؟
اكتشف المزيد