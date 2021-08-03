"لي أوتو" تهرب من جحيم الحرب الصينية الأميركية عبر هذه الخطة

تخطط شركة لي أوتو Li Auto الصينية الناشئة للسيارات الكهربائية لجمع حوالي 1.93 مليار دولار في طرح ثانوي في هونغ كونغ.

وقالت الشركة المدرجة في بورصة ناسداك، إنها ستعرض 100 مليون سهم عادي من الفئة A للمستثمرين بسعر لا يزيد عن 150 دولار هونغ كونغ أو 19.29 دولار أميركي، وسيتم الإعلان عن الأسعار النهائية في 6 أغسطس، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC"، والتي اطلعت عليها "العربية.نت".

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وبسعر 150 دولار هونغ كونغ للسهم، ستجمع لي أوتو 1.93 مليار دولار.

كما تمضي Li Auto قدما في الإدراج على الرغم من عمليات البيع الأخيرة في أسهم التكنولوجيا الصينية التي أثارتها الإجراءات الصارمة التنظيمية التي ضربت كل شيء من توصيل الطعام إلى شركات النقل التشاركي.

في الشهر الماضي، جمعت منافس Xpeng لي أوتو حوالي 1.8 مليار دولار في طرح في بورصة هونغ كونغ.

ويساعد القيام بإدراج ثانوي في هونغ كونغ أيضاً على التحوط ضد بعض المخاطر الجيوسياسية التي امتدت إلى تنظيمات السوق المالية.

وفي الأسبوع الماضي، قالت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية إنها ستطلب إفصاحات إضافية من الشركات الصينية التي تتطلع إلى الإدراج في البورصات الأميركية.

وتخطط لي أوتو لاستخدام عائدات الطرح للبحث والتطوير في التقنيات والنماذج المستقبلية، بالإضافة إلى توسيع الطاقة الإنتاجية ومعارض البيع بالتجزئة.

وسلمت لي أوتو 8589 سيارة من طراز Li One في يوليو، وهو رقم قياسي شهري، حيث يعد هذا الطراز الوحيد للشركة في السوق الصيني، وهي مركبة هجينة مزودة بخزان وقود لشحن البطارية، لتوسيع نطاق القيادة البالغ 180 كيلومتراً ليصل إلى 620 كيلومترا.