لماذا تتوافق نتائج البنوك الكويتية مع التوقعات؟

قال مساعد نائب رئيس قسم التداول في شركة الاستثمارات الوطنية، علي العلي، إن نتائج بيت التمويل الكويتي وكذلك البنوك الكويتية جاءت منسجمة مع التوقعات بارتفاع الأرباح في الربع الثاني من العام 2021.

وذكر العلي في مقابلة مع "العربية"، أن التوقعات كانت تشير إلى نمو بأرباح "بيتك" بدعم انخفاض بالمخصصات.

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وأشار إلى أن البنوك أعلنت عن نمو بالأرباح وكانت هذه في بداية الإفصاحات للشركات الكويتية خلال الربع الثاني.

وتابع: "لاحظنا أن هناك قليلا من البيع وجني الأرباح على بعض الأسهم التي أعلنت نتائجها"، متوقعا أن يقوم المستثمر بتخفيف المراكز والبيع قليلا لجني الأرباح.

وذكر أن نسبة التداولات مرتفعة جدا خلال العام الحالي ببورصة الكويت قياسا على العام الماضي وسط قفزة كبيرة بتداولات الأفراد.

وأفاد بأن شركة بورصة الكويت أبرز المستفيدين من زيادة نسبة التداولات والتي وصلت إلى 60 مليون دينار يوميا.

وأشار إلى انخفاض بالتداولات ببورصة الكويت بنسبة 35% خلال يوليو الماضي قياسا على الشهر السابق، موضحا أن أسواق الخليج عادة ما تشهد تراجعا بالتداولات خلال الصيف.

وذكر أن الأدوات الاستثمارية الجديدة المتبعة حاليا لزيادة نسبة السيولة قد تعود بنسب التداولات إلى المستويات المسجلة في بداية العام وذلك خلال الجلسات المقبلة.