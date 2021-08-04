سانوفي تستحوذ على شريكتها بإنتاج اللقاح مقابل 3.2 مليار دولار

ستستحوذ مجموعة الأدوية الفرنسية سانوفي Sanofi على شريكتها، شركة ترانسلات بايو TranslateBio مقابل 3.2 مليار دولار، حيث تراهن المجموعة الفرنسية على تكنولوجيا mRNA المستقبلية للقاحات والعلاجات.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة سانوفي، بول هدسون، إن الصفقة ستسمح للشركات بتسريع برامج التطوير الحالية مثل لقاحات كوفيد-19 ولقاحات الإنفلونزا ومتابعة فرص جديدة.

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وأضاف "هدفنا هو إطلاق إمكانات الحمض النووي الريبي في مجالات استراتيجية أخرى مثل علم المناعة والأورام والأمراض النادرة، بالإضافة إلى اللقاحات".

وتمتلك شركة ترانسلات بايو، عقاقير محتملة للتليف الكيسي وأمراض الرئة النادرة الأخرى في مشروعاتها المستقبلية على المدى القريب، وتبحث في مجالات مثل أمراض الكبد والأورام، وفقاً لما ذكرته "فايننشال تايمز"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وتأتي تلك الخطوة ضمن محاولات سانوفي اللحاق بمنافسيها فايزر وبيونتيك، وموديرنا، بعد أن أثبت لقاح كورونا أن تكنولوجيا الحامض النووي الريبي mRNA يمكن أن يصنع لقاحاً عالي الفعالية.

وتأخرت جهود سانوفي للقاح كورونا، حيث تعمل الشركة على تطوير لقاح بروتين معزز بواسطة مادة مساعدة من شركة غلاكسو سميثكلاين GlaxoSmithKline في تجربة المرحلة الثالثة، فيما أن برنامجها المشترك مع شركة Translate Bio في تجربة مبكرة للمرحلة 1/2 ومن المتوقع ظهور النتائج في الربع الثالث.

ووافق مجلس إدارة سانوفي وTranslateBio بالإجماع على الاتفاقية، حيث ستبدأ سانوفي في عرض عطاء نقدي للاستحواذ على جميع أسهم TranslateBio القائمة مقابل 38 دولاراً، وهي علاوة تقارب 10% من سعر إغلاق يوم الاثنين.

وقالت سانوفي إنها علاوة بنسبة 56% على متوسط سعر السهم المرجح بحجم التداول خلال آخر 60 يوماً.