"التنمية الغذائية" للعربية: الأرباح تضاعفت 6 مرات في 5 سنوات و20% حصتنا السوقية

قال أحمد العسيلان، المتحدث الرسمي لمجموعة التنمية الغذائية، إن الشركة ضاعفت أرباحها وإيراداتها وإنتاجها بنحو 6 مرات خلال الخمس سنوات الماضية.

وأضاف أن الشركة رائدة في إنتاج الدواجن وفي قطاع المنتجات الاستهلاكية، مشيرا إلى أن الحصة السوقية للشركة قرابة 20% من سوق الدواجن.

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وذكر أن المؤسسين مازالوا يمتلكون 70% من أسهم الشركة بعد الطرح، موضحا أن عائد الطرح سيساهم في تحقيق تنمية للشركة عبر أفضل الممارسات.

وبدأ اليوم تداول أسهم الشركة في سوق تداول السعودية، وتصدر سهم الشركة ارتفاعات السوق بمستهل الجلسة مرتفعاً بالحد الأقصى 30% إلى 87.1 ريال للسهم.

وقال العسيلان، إن الشركة حصلت على أكبر ناتج اكتتاب في تاريخ تداول السعودية، وهو ما يؤكد على ثقة المستثمرين في الشركة، ورغبة المستثمرين في الاستثمار بقطاع الأغذية.

وعن خطط الحصول على تمويل، قال العسيلان إن الشركة لديها خطط توسعية للخمس سنوات المقبلة وتحتاج لتمويل لتحقيق تلك الخطط، وتم وضع خطط واضحة بشأن هذا الأمر والتنسيق مع الشركات الممولة.

يذكر أن شركة التنمية الغذائية السعودية، قد حددت النطاق السعري لطرحها العام بين 59 و67 ريالا للسهم الواحد.

وتعد الشركة إحدى شركات مجموعة الدباغ القابضة التي أسست منذ نحو 60 عاماً، وهي من أكبر وأقدم الشركات المنتجة للأغذية في المملكة، وتسعى لتكون شركة رائدة إقليمياً ودخول سوق الحلال عالمياً.