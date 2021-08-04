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"سوفت بنك" تشتري حصة بـ 5 مليارات دولار في "روش" السويسرية

أسهم سوفت بنك تسجل أعلى مستوياتها في عقدين
سوفت بنك
الأسواق العالمية

"سوفت بنك" تشتري حصة بـ 5 مليارات دولار في "روش" السويسرية

الحصة تجعل سوفت بنك أحد أكبر المستثمرين في شركة روش

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دبي - العربية.نت

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قامت مجموعة سوفت بنك SoftBank Group Corp اليابانية بشراء حصة بقيمة 5 مليارات دولار في شركة روش هولدينغ Roche Holding AG، واضعة رهاناً على استراتيجية شركة الأدوية لاستخدام البيانات لتطوير الأدوية.

وتعد المجموعة اليابانية العملاقة الآن واحدة من أكبر المستثمرين في شركة روش، وفقاً للبيانات التي جمعتها بلومبرغ، واطلعت عليها "العربية.نت".

وتم تعزيز مبيعات روش مؤخراً من خلال إنتاج اختبارات فيروس كورونا.

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وتمتلك شركة الأدوية هيكل أسهم من فئة مزدوجة مع تصويت منفصل وأسهم لا يحق لحاملها التصويت. كما تمتلك العائلات المؤسسة 50.1% من فئة التصويت، بينما تمتلك شركة نوفارتس Novartis AG - المنافس السويسري الآخر - نحو الثلث، فيما لم يتم الكشف عن نوعية الأسهم التي تمتلكها سوفت بنك.

وتعتقد شركة سوفت بنك أن قسم التكنولوجيا الحيوية التابع لشركة روش، والذي يركز على اكتشاف الأدوية المستندة إلى البيانات وتطويرها، مقوم بأقل من قيمته الحقيقية، كما قال أحد المصادر لبلومبرغ.

وعينت روش العام الماضي أفيف ريجيف، عالم الحوسبة وبيولوجيا الأنظمة الذي كان عضواً أساسياً في معهد برود التابع لجامعة هارفارد، لقيادة وحدة أبحاث التكنولوجيا الحيوية.

وتعمل شركة روش أيضاً على تطوير علاج جديدة لفيروس كورونا، ومرض الزهايمر.

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