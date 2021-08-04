"كوفي كوين".. أحدث صيحات العملات المشفرة تقفز مع موجة الصقيع

أثّرت موجة من الصقيع غير متوقعة، على محاصيل القهوة في البرازيل، مما أدّى لتراجع الإنتاج بأكثر من 30%، وبالتالي ارتفاع أسعار القهوة، ومعها ارتفاع أسعار عملة القهوة أو الـ coffee coin المشفرة الجديدة.

هذه العملة التي تعد بين أحدث صيحات عالم العملات المشفرة، على صعيد إقبال المتداولين عليها، كانت قد أطلقتها جمعية القهوة التعاونية "ميناسول" في البرازيل عام 2019، وهي مرتبطة بأسعار القهوة في السوق، وأسعار وسائل إنتاج هذه السلعة مثل المعدات والأسمدة.

مادة اعلانية

أيضا ترتبط coffee coin بالعرض والطلب من قبل المستثمرين في السوق الثانوية، وفق ما يقول مدير تطوير الأعمال في ميناسول، لويس هنريكي، الذي يؤكد أن عملة القهوة تدمج الأفضل بين عالمين، عالم القهوة سوق كبير ولن يختفي قريباً وعالم العملات المشفرة، موضحاً أن هذا الاتحاد سيسمح لنا بتطوير المزيد من الأعمال في المستقبل.

أيضاً يمكن للمزارعين شراء هذه العملة مقابل عقود آنية أو عقود آجلة، بحسب هنريكي، الذي أضاف أن "عملة القهوة مستقرة ولاتشبه باقي العملات المشفرة إذ أنها مرتبطة بمرجع مادي ويمكن استبدالها بمنتج حقيقي".

وقال إن كل عملة قهوة تساوي كيلوغراماً من القهوة، فيمكن للمستثمرين استبدالها بالمال أو حبوب القهوة الخضراء، ولكن جمعية ميناسول وضعت حدا أدنى للاستبدال بما يساوي طن ونصف الطن من القهوة".

جرى تداول العملة فوق مستوى 3.48 دولار نهاية الأسبوع الماضي، قبل أن تنخفض إلى 3.19 دولار في الثاني من أغسطس 2021.

يأتي هذا وسط انخفاض في أسعار القهوة، بعد تراجع موجة الصقيع في البرازيل.

يذكر أن الخبراء يرون في هذه العملة، بأنها ستساهم بمساعدة المزارعين للحصول على حصة أكبر من الأرباح، وفي نفس الوقت ترفع معدل شفافية التعاملات في القطاع عالمياً وتجعله أكثر ترابطاً.