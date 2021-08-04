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"لومبارد أودير" للعربية: لهذا السبب ننصح بأصول المخاطر العالية

اقتصاد

"لومبارد أودير" للعربية: لهذا السبب ننصح بأصول المخاطر العالية

الأفضلية للأسهم الأوروبية والبريطانية المتداولة عند مكررات ربحية منخفضة

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دبي - العربية.نت

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أوصى المدير التنفيذي لمجموعة لومبارد أودير Lombard Odier رضوان مغراوي، بالإبقاء على الاستثمار في الأصول ذات المخاطر العالية، لأن "هذه الأصول في أميركا وبلدان جنوب شرق آسيا، قد حصل تحسن في عوائدها وفي عوائد الأسهم، وأيضا ننصح بالاستثمار بعائد السندات المرتفعة".

ونصح مغراوي في مقابلة مع "العربية" بالتوجه إلى "أسهم القيمة" بسبب النمو والتحسن الاقتصادي، والذي يبدو أكثر وضوحا في أوروبا، بحيث باتت الشركات الكبيرة، تظهر أداءً جيداً.

وأضاف أن "بدء فتح أسواق أوروبا، بعد إجراءات الجائحة، سيدعم أداء الشركات التي لم تسترجع مستوى أدائها ما قبل 2019"، وبالتالي من الناحية الأساسية أصبحت هناك شركات قوية ننصح بالاستثمار فيها في أميركا وأوروبا.

واعتبر أن انتعاش الاقتصاد الكلي والخطط التحفيزية تدعمان الأصول ذات المخاطر، كما أن السندات الحكومية طويلة الأجل سترتفع تدريجيا.

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واستبعد رفع الفائدة الأميركية قبل النصف الأول من العام 2023، وبالتالي لا يرى أي سبب لارتفاع الذهب، خاصة أن التضخم ليس مرشحا لارتفاعات كبيرة.

وأشار إلى أن المجموعة تفضل الأسهم الأوروبية والبريطانية والتي تتداول عند مكررات ربحية منخفضة.

وتوقع أن ترتفع السندات الحكومية طويلة الأجل تدريجيا خلال فترة تتراوح بين اثني عشر وثمانية عشر شهرا مع عودة الظروف الاقتصادية إلى طبيعتها.

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