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"تينسنت" تستأنف تسجيل مستخدمين جدد على تطبيق ويشات

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تطبيق ويشات
تكنولوجيا

"تينسنت" تستأنف تسجيل مستخدمين جدد على تطبيق ويشات

الصين تجهز قانونا جديدا لحماية أمن بيانات العملاء

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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استأنف تطبيق ويشات WeChat التابع لشركة تينسنت تسجيلات المستخدمين الجدد في الصين، بعد تعليقهم الشهر الماضي لتحديث تكنولوجيا الأمان الخاصة به.

ورصد مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي استئناف تسجيلات المستخدمين الجدد على منصة المراسلة الفورية المهيمنة في الصين لأول مرة صباح الخميس.

وأكدت تينسنت الاستئناف لكنها رفضت الإدلاء بمزيد من التعليقات، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

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وقال مستخدمو منصة Weibo الصينية الشبيهة بتويتر إن خطوات تسجيل حساب جديد على التطبيق تبدو كما كانت قبل التعليق.
كانت الشركة قد أوقفت تسجيلات مستخدمين جدد على التطبيق الشهر الماضي، حيث قالت إنها تعمل على ترقية تقنية أمان ويشات "لتتماشى مع القوانين واللوائح ذات الصلة".

وتقوم الصين بمراجعة سياسات الخصوصية وأمن البيانات. وسيقدم قانون حماية المعلومات الشخصية الذي يدعو منصات التكنولوجيا إلى فرض تدابير أكثر صرامة لضمان التخزين الآمن لبيانات المستخدم.

وشهدت أسهم تينسنت تراجعات كبيرة هذا الأسبوع بعد أن انتقد مقال في وسائل الإعلام الحكومية الألعاب الإلكترونية - وهي صناعة تهيمن عليها شركة تينسنت في الصين – حيث وصفها أنها "أفيون روحي".

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