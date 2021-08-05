هذه أسباب ارتفاع أسعار السيارات المستعملة عالميا؟

قال الرئيس والمدير التنفيذي لشركة جنرال موتورز في إفريقيا والشرق الأوسط، لؤي الشرفاء، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الخميس، إن حكومات دول المنطقة تدفع بعجلة التطور والتحول إلى الأمام بقوة وحماس وتعمل جنرال موتورز مع تلك الدول للإسراع وترسيخ رؤية الشركة لتحقيق مستقبل خال من الحوادث والانبعاثات والازدحام المروري.

وأضاف الشرفاء، أن هناك إقبالا غير طبيعي على سيارات جنرال موتورز، وبلغ معدل النمو في العام المنصرم على مستوى الشرق الأوسط 17%، وحققت شيفروليه وجي إم سي نموا بـ15%، وبلغ معدل النمو في السعودية 70% وفي الإمارات 69%، والكويت 110%، بسبب نمو الطلب على السيارات وعلى المنتج.

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وقال لؤي الشرفاء إن ارتفاع أسعار السيارات المستعملة يعود إلى نقص إنتاج السيارات الجديدة بسبب نقص أشباه الموصلات وهو ما دفع إلى زيادة الأسعار والطلب على السيارات المستعملة، متوقعاً انتهاء أزمة أشباه الموصلات قريباً.

وذكر رئيس جنرال موتورز في إفريقيا والشرق الأوسط، أن شركته رفعت توقعاته لأرباح العام الجاري 2021، بعد نتائجها الإيجابية في الربع الأول من العام الجاري، لتتراوح من 11.5 إلى 13 مليار دولار في 2021، بدلاً من 10 إلى 11 مليار دولار توقعات ما قبل نتائج الربع الأول من العام الجاري، وسط تفاؤل بسبب زيادة الطلب والإقبال على منتجات الشركة.

وقال الشرفاء إن جنرال موتورز ستقود في مجال السيارات الكهربائية ورفعت استثماراتها المخصصة للسيارات الكهربائية إلى 35 مليار دولار بحلول 2025، بدلاً من 27 مليار دولار قبل تحقيق نتائج مالية إيجابية.

وأشار إلى أن ذلك التزام واقعي وليس على مستوى الولايات المتحدة والصين، ونعمل مع حكومات المنطقة لتوفير البنية التحتية اللازمة للسيارات الكهربائية، مشيرا إلى إطلاق عدة أنواع من سيارات الشركة في المنطقة قريباً.

وتحولت شركة جنرال موتورز إلى الربحية في الربع الثاني من العام الحالي، بقيمة 2.8 مليار دولار مقارنة مع خسارة بأكثر من 800 مليون دولار في الربع الثاني من العام الماضي نتيجة جائحة كورونا.