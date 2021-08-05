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وزير المالية المصري للعربية: فقدنا 395 مليار جنيه إيرادات بسبب جائحة كورونا

اقتصاد مصر

وزير المالية المصري للعربية: فقدنا 395 مليار جنيه إيرادات بسبب جائحة كورونا

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دبي - العربية.نت

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قال وزير المالية المصري، الدكتور محمد معيط، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الخميس، إن توقعات الحكومة المصرية بشأن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي تتوافق مع توقعات وكالة موديز الأخيرة، وبينما تتوقع الحكومة معدل نمو من 5.4 إلى 5.6% خلال العام المالي الحالي إذ تتوقع موديز معدل نمو 5.5%.

وأضاف الوزير، إن التوقعات بشأن انتعاش نمو بعض القطاعات مقارنة بفترة ما قبل جائحة كورونا، مثل قطاعات تكنولوجيا المعلومات والسياحة والبترول والصناعات الاستخراجية، بتحقيق نمو قوي متوقع.

إن الإيرادات المحصلة تراجعت بسبب جائحة كورونا، وفقدت إيرادات الدولة نحو 395 مليار جنيه، منها 200 مليار جنيه في العام قبل الماضي، و195 مليار جنيه في العام الماضي، وذلك مقارنة بزيادة المصروفات بسبب الجائحة وتحقيق أنشطة ومستهدفات الدولة للتعامل مع الجائحة.

كانت مؤسسة "موديز" قد ثبتت التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى "B2" مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري Stable Outlook.

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