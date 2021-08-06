أكبر صندوق تقاعد في العالم يتضخّم.. مستوى قياسي عند 1.75 تريليون دولار

سجل صندوق استثمار معاشات التقاعد الحكومي في اليابان (GPIF)، مكاسب ربع سنوية للفصل الخامس على التوالي من استثماراته، حيث ساعدت العائدات من الأصول الخارجية في تعويض الخسائر في الأسهم المحلية.

أعلن الصندوق المعروف كأكبر صندوق معاشات تقاعدية في العالم اليوم الجمعة، أن أرباحه ارتفعت بنسبة 2.7% بالربع المنتهي في يونيو، مما رفع الأصول الخاضعة لإدارته بمقدار 4.98 تريليون ين (45.4 مليار دولار) إلى مستوى قياسي بلغ 191.6 تريليون ين (1.75 تريليون دولار).

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وكانت الأسهم الأجنبية هي الأفضل أداءً، حيث كسبت 8.6%، بينما خسرت الأسهم المحلية 0.3%. وارتفعت السندات الأجنبية 1.9% والسندات اليابانية 0.5%.

كانت الأسهم في الخارج الأصول الأفضل أداءً لدى صندوق GPIF منذ أبريل من العام الماضي، عندما بدأ في تقليل اعتماده على سندات الحكومة اليابانية للتركيز على الأسهم والديون الخارجية. وخلال الشهر الماضي، سجل GPIF عائدًا قياسيًا للسنة المالية المنتهية في مارس.

في المقابل، سجل صندوق استثمار معاشات التقاعد الحكومي الياباني، انخفاضاً قياسياً في وزن سندات الخزانة الأميركية في محفظته في العام المالي الماضي، حيث قادت الأصول الأكثر أماناً في العالم إلى عمليات بيع للديون العالمية.

وخفض GPIF سندات الحكومة الأميركية وأذون الخزانة إلى 35% من حيازاته من الديون الخارجية في 12 شهراً المنتهية في مارس، من 47% سابقاً، وفقاً لتحليل أجرته بلومبرغ لأحدث البيانات. فيما تمت زيادة استثمارات الصندوق الياباني في الديون السيادية الأوروبية.

قال رئيس صندوق GPIF ماساتاكا ميازونو في بيان: "شهد الربع من أبريل إلى يونيو ارتفاعًا في الأسهم العالمية على خلفية التوقعات بشأن طرح لقاح كوفيد-19 وإعادة فتح الاقتصادات، بالإضافة إلى استمرار السياسة النقدية الميسرة من قبل الدول الرئيسية. وعلى الصعيد المحلي، تراجعت الأسهم اليابانية بسبب المخاوف من عودة ظهور العدوى".

وارتفع مؤشر MSCI العالمي للأسهم العالمية بنسبة 7.3% في الربع الماضي، بينما انخفض مؤشر Topix الياباني بنسبة 0.5%. وتراجعت عائدات سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بمقدار 27 نقطة أساس إلى 1.468%، في حين لم تتغير عائدات سندات الخزانة اليابانية إلا قليلاً عند 0.05%. وارتفع الدولار بنسبة 0.4% مقابل الين خلال الربع. ومنذ نهاية يونيو، انخفض مؤشر Topix بنسبة 0.7%.

من جانبه، قال ناوكي فوجيوارا ، مدير الصناديق في شركة Shinkin Asset Management Co لوكالة "بلومبرغ": "قد يكون لدى GPIF مجال لشراء الأسهم اليابانية في الربع القادم، حيث انخفضت المؤشرات قليلاً.. أساسيات الأسهم اليابانية ليست سيئة أيضًا".